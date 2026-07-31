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Сети Лукойл и Газпром в Кузбассе начали снимать ограничения по продаже бензина

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кузбассе начали снимать ограничения на продажу бензина. Решение затронуло поставщиков, которые закупают топливо у местного производителя, включая крупные сети "Лукойл" и "Газпром".

Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди

Об этом сообщил губернатор области Илья Середюк 31 июля во время объезда Кемерова.

Несмотря на частичную отмену лимитов, на ряде автозаправочных станций сохраняется дефицит. В частности, на АЗС "Газпром" фиксируются очереди из автомобилей.

"Ограничения снимаются для тех поставщиков, которые получают топливо от местного производителя", — пояснил Илья Середюк.

Ранее жители региона требовали отменить лимиты на покупку топлива. Власти рассчитывают, что повторный дефицит бензина не возникнет.

Категория поставщиков Статус ограничений
Поставщики с местным топливом (в т. ч. "Лукойл", "Газпром") Постепенно отменяются
Прочие поставщики Не уточняется / остаются

Ситуация в регионе остается зависимой от стабильности поставок местного завода, что напрямую влияет на наличие топлива в баках жителей Кузбасса и работу транспортной инфраструктуры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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