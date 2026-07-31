Сети Лукойл и Газпром в Кузбассе начали снимать ограничения по продаже бензина

В Кузбассе начали снимать ограничения на продажу бензина. Решение затронуло поставщиков, которые закупают топливо у местного производителя, включая крупные сети "Лукойл" и "Газпром".

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди

Об этом сообщил губернатор области Илья Середюк 31 июля во время объезда Кемерова.

Несмотря на частичную отмену лимитов, на ряде автозаправочных станций сохраняется дефицит. В частности, на АЗС "Газпром" фиксируются очереди из автомобилей.

"Ограничения снимаются для тех поставщиков, которые получают топливо от местного производителя", — пояснил Илья Середюк.

Ранее жители региона требовали отменить лимиты на покупку топлива. Власти рассчитывают, что повторный дефицит бензина не возникнет.

Категория поставщиков Статус ограничений Поставщики с местным топливом (в т. ч. "Лукойл", "Газпром") Постепенно отменяются Прочие поставщики Не уточняется / остаются

Ситуация в регионе остается зависимой от стабильности поставок местного завода, что напрямую влияет на наличие топлива в баках жителей Кузбасса и работу транспортной инфраструктуры.