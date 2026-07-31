Губернатор Камчатки утвердил лимиты добычи животных на сезон 2026–2027

Губернатор Камчатки Владимир Солодов утвердил лимиты добычи животных на охотничий сезон, который продлится с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Постановление определяет, сколько особей каждого вида можно добыть в крае.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Охотник с собакой в лесу

Новые правила распространяются на всю территорию региона. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения — там действуют отдельные регламенты.

Больше всего разрешений выдадут на добычу соболя. Охотникам позволили взять 15 024 особи, что составляет более 31% от общей численности популяции (около 48 тысяч). На втором месте по объему добычи оказался бурый медведь — до 3 443 особей.

Вид животного Лимит добычи (особей) Общая численность Соболь 15 024 ~48 000 Бурый медведь 3 443 23 500 Лось 960 17 432 Снежный баран 496 11 727 Выдра 108 - Рысь 89 -

Цифры опирались на заключение государственной экологической экспертизы. В июне документ утвердил краевой профильный министерство, а затем его согласовали в федеральном Министерстве природных ресурсов и экологии. Ответственность за соблюдение лимитов возложили на министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов