Губернатор Камчатки утвердил лимиты добычи животных на сезон 2026–2027

Губернатор Камчатки Владимир Солодов утвердил лимиты добычи животных на охотничий сезон, который продлится с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Постановление определяет, сколько особей каждого вида можно добыть в крае.
Новые правила распространяются на всю территорию региона. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения — там действуют отдельные регламенты.
Больше всего разрешений выдадут на добычу соболя. Охотникам позволили взять 15 024 особи, что составляет более 31% от общей численности популяции (около 48 тысяч). На втором месте по объему добычи оказался бурый медведь — до 3 443 особей.
|Вид животного
|Лимит добычи (особей)
|Общая численность
|Соболь
|15 024
|~48 000
|Бурый медведь
|3 443
|23 500
|Лось
|960
|17 432
|Снежный баран
|496
|11 727
|Выдра
|108
|-
|Рысь
|89
|-
Цифры опирались на заключение государственной экологической экспертизы. В июне документ утвердил краевой профильный министерство, а затем его согласовали в федеральном Министерстве природных ресурсов и экологии. Ответственность за соблюдение лимитов возложили на министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.