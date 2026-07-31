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Производительность труда в Камчатском крае превысила средние показатели по России

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Производительность труда в Камчатском крае перегнала средние показатели по России. Эту динамику зафиксировали федеральные органы власти, отметив успехи региона в автоматизации процессов и цифровизации экономики.

Камчатка
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Камчатка

Где труд стал эффективнее

Минтруд России отмечает рост показателей прежде всего в базовых отраслях экономики полуострова. Технологическое обновление затронуло сферы, которые определяют экономический профиль региона:

  • Рыболовство;
  • Горнодобывающая промышленность;
  • Сельское хозяйство.

Внедрение новых технологий в этих секторах позволило сократить избыточные операции и облегчить физический труд сотрудников.

Инструменты роста

Результат стал следствием реализации нацпроектов "Цифровая экономика" и "Образование". В госучреждениях и на предприятиях заменили бумажную волокиту электронным документооборотом, внедрили автоматизированный учет и платформы для удаленного взаимодействия.

Параллельно бизнес и власть наладили прямой контакт. Регулярные семинары и программы переподготовки помогли персоналу освоить новое оборудование и программное обеспечение.

Новые форматы труда

Работодатели Камчатки стали чаще предлагать гибкие графики и удаленный режим работы. Переход на такие формы помог сотрудникам сбалансировать быт и профессиональные задачи, что в итоге отразилось на итоговой выработке.

Фактор роста Метод реализации
Цифровизация Электронный документооборот, автоматизированные системы учета
Кадры Профессиональная переподготовка, обучающие семинары
Организация труда Гибкие графики, удаленный формат работы

"Оптимизация рабочих процессов позволяет избавить сотрудников от рутинных и избыточных операций", — отмечают специалисты, анализировавшие ситуацию в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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