Долги перед 1,4 тысячей рабочих омского завода ЗМК МОСТ превысили 68 миллионов рублей

Предприятие ООО "ЗМК МОСТ", изготавливавшее металлоконструкции для мостов Северного обхода Омска, выплатило долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Общая сумма задолженности перед 1,4 тысячей сотрудников превышала 68 миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Загруженный рабочий стол в офисе

Деньги перечислили работникам после возбуждения административного дела по статье о невыплате заработной платы в установленный срок. Руководство завода ситуацию не комментирует.

Показатель Значение Сумма долга по зарплате более 68 млн рублей Количество пострадавших работников 1,4 тыс. человек Отрицательное сальдо счетов предприятия более 149,6 млн рублей

Финансовое положение завода остается тяжелым. На счетах компании зафиксировано отрицательное сальдо в размере более 149,6 миллиона рублей. Налоговая служба приняла решение о взыскании задолженности, из-за чего операции по счетам структуры приостановили.

ООО "ЗМК МОСТ" работает с 2017 года. Завод специализируется на производстве строительных металлоконструкций. На конец 2025 года штатная численность персонала составляла 1 494 человека.

"Организация имеет задолженность по оплате труда перед 1,4 тыс. работниками в размере более 68 млн рублей", — сообщили в областной прокуратуре.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов