В крупных и средних организациях Орловской области зафиксировали сокращение числа сотрудников. К началу мая 2026 года в штате предприятий региона числилось 155,3 тысячи человек, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.
Общая численность занятых (включая совместителей и людей, работающих по договорам ГПХ) составила 161,1 тысячи человек. С марта 2026 года этот показатель снизился на 0,3%.
Больше всего рабочих мест сосредоточено в промышленности: обрабатывающие производства обеспечивают занятость 30,3 тысячи человек. Также значительный вклад в рынок труда вносят сфера образования и медицина.
|Отрасль
|Количество рабочих мест
|Обрабатывающие производства
|30,3 тыс.
|Образование
|27,7 тыс.
|Здравоохранение и соцслужбы
|20,6 тыс.
|Госуправление
|16,2 тыс.
|Сельское хозяйство
|14,8 тыс.
|Торговля
|13,4 тыс.
|Транспорт и хранение
|9,1 тыс.
|Электроэнергетика
|6,5 тыс.
В образовательном секторе из 27,7 тысячи занятых подавляющее большинство — штатные сотрудники (26 тысяч человек). Остальные 1,7 тысячи распределились между внешними совместителями и специалистами по договорам ГПХ.
Динамика сокращения кадров за год затронула все категории работников. Численность штатных сотрудников упала на 1,1%, количество внешних совместителей снизилось на 1,9%, а число людей, работающих по гражданско-правовым договорам, уменьшилось на 1,7%.
"Общее число замещенных рабочих мест в организациях Орловской области составило 161,1 тысячи", — сообщили в Орелстате.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.