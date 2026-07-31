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Численность штатных сотрудников в Орловской области снизилась на 1,1% за год

Россия » Центр » Орел

В крупных и средних организациях Орловской области зафиксировали сокращение числа сотрудников. К началу мая 2026 года в штате предприятий региона числилось 155,3 тысячи человек, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Компьютер
Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютер

Общая численность занятых (включая совместителей и людей, работающих по договорам ГПХ) составила 161,1 тысячи человек. С марта 2026 года этот показатель снизился на 0,3%.

Больше всего рабочих мест сосредоточено в промышленности: обрабатывающие производства обеспечивают занятость 30,3 тысячи человек. Также значительный вклад в рынок труда вносят сфера образования и медицина.

Отрасль Количество рабочих мест
Обрабатывающие производства 30,3 тыс.
Образование 27,7 тыс.
Здравоохранение и соцслужбы 20,6 тыс.
Госуправление 16,2 тыс.
Сельское хозяйство 14,8 тыс.
Торговля 13,4 тыс.
Транспорт и хранение 9,1 тыс.
Электроэнергетика 6,5 тыс.

В образовательном секторе из 27,7 тысячи занятых подавляющее большинство — штатные сотрудники (26 тысяч человек). Остальные 1,7 тысячи распределились между внешними совместителями и специалистами по договорам ГПХ.

Динамика сокращения кадров за год затронула все категории работников. Численность штатных сотрудников упала на 1,1%, количество внешних совместителей снизилось на 1,9%, а число людей, работающих по гражданско-правовым договорам, уменьшилось на 1,7%.

"Общее число замещенных рабочих мест в организациях Орловской области составило 161,1 тысячи", — сообщили в Орелстате.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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