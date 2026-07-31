Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фруктоза ускоряет распространение клеток рака яичников после химиотерапии
Более 19 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии в сетях
Стоимость подключения к газоснабжению в Алматы достигает 1,5 млн тенге
Экономика Кировской области растет при высокой зависимости от федеральных трансфертов
Дорогу к кладбищу в Вилге приведут в порядок после четырех лет проблем
Хирурги из Липецка запатентовали способ лечения последствий лучевой терапии
Дума Владивостока проголосовала за кандидатуру Константина Шестакова единогласно
Сахалинская область может стать восточным сервисным центром Северного морского пути
Белорусская железная дорога запустила сервис экспресс-доставки грузов в Узбекистан

Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Премьер-министр Японии встретилась с группой школьников с Хоккайдо, чьи предки жили на Курильских островах до 1945 года. Подростки попросили восстановить безвизовый режим для посещения могил родственников на островах, который перестал работать после 2019 года.

Шикотан, закат в бухте Малокурильская
Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana morozova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шикотан, закат в бухте Малокурильская

В разговоре также участвовал министр по делам Окинавы и Северных территорий Кикавада Хитоси. Для Токио эта встреча — не просто гуманитарный жест, а способ сохранить территориальные претензии в сознании молодежи.

Ставка на новых наследников

Поскольку живых свидетелей событий середины прошлого века почти не осталось, японское правительство переориентировалось на детей. На Хоккайдо вопрос "возврата исконно японских островов" внедряют в сознание учащихся еще с детского сада.

В школах проводят конкурсы по истории территорий, организуют встречи с потомками бывших жителей. Депутаты парламента регулярно выезжают на мыс Носаппу в округе Нэмуро, чтобы буквально указать пальцем в сторону островов, напоминая о "потере".

"Японо-российские отношения находятся в чрезвычайно суровых обстоятельствах, но вопрос посещения могил предков особенный с гуманитарной точки зрения. Это одна из приоритетных задач", — заявила премьер Такаити.

Тупик в переговорах

Безвизовые поездки, регулируемые соглашением 1986 года, работали с 1992 по 2019 год. Сначала их заблокировала пандемия, а затем политический разрыв. В марте 2022 года Россия вышла из переговорного процесса по мирному договору в ответ на санкции Токио.

Москва фактически закрыла "курильский вопрос", но Япония продолжает искать лазейки для возвращения к прежним схемам взаимодействия. Для жителей Хоккайдо это вопрос личной памяти: один из школьников отметил, что его прабабушка ушла из жизни, так и не увидев могилы родных на островах.

Период / Событие Статус
1986 год Подписание соглашения о безвизовых посещениях могил
1992 — 2019 гг. Активная фаза безвизовых обменов
Март 2022 года Выход России из переговорного процесса по мирному договору
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
Масштабные аварии во Владивостоке оставили тысячи людей без воды и света
Численность штатных сотрудников в Орловской области снизилась на 1,1% за год
Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах
Переработка российской нефти в Казахстане: выгоды и операционные риски
Почему выход из метро «Театральная» перенесли с улицы Декабристов на площадь Темирканова
Погода в Казахстане разделится на экстремальный зной и грозы с градом
Вода отрезала людей от мира: тюменские медики прорвались в зону бедствия на пожарных машинах
Жители Ивановской области тратят на покупки больше среднего показателя по России
Опасность воздуха в Алматы и Астане: кому стоит ограничить прогулки
Тренерский штаб Казахстана определил список дзюдоистов для поездки в Японию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.