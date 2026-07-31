Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах

Премьер-министр Японии встретилась с группой школьников с Хоккайдо, чьи предки жили на Курильских островах до 1945 года. Подростки попросили восстановить безвизовый режим для посещения могил родственников на островах, который перестал работать после 2019 года.
В разговоре также участвовал министр по делам Окинавы и Северных территорий Кикавада Хитоси. Для Токио эта встреча — не просто гуманитарный жест, а способ сохранить территориальные претензии в сознании молодежи.
Поскольку живых свидетелей событий середины прошлого века почти не осталось, японское правительство переориентировалось на детей. На Хоккайдо вопрос "возврата исконно японских островов" внедряют в сознание учащихся еще с детского сада.
В школах проводят конкурсы по истории территорий, организуют встречи с потомками бывших жителей. Депутаты парламента регулярно выезжают на мыс Носаппу в округе Нэмуро, чтобы буквально указать пальцем в сторону островов, напоминая о "потере".
"Японо-российские отношения находятся в чрезвычайно суровых обстоятельствах, но вопрос посещения могил предков особенный с гуманитарной точки зрения. Это одна из приоритетных задач", — заявила премьер Такаити.
Безвизовые поездки, регулируемые соглашением 1986 года, работали с 1992 по 2019 год. Сначала их заблокировала пандемия, а затем политический разрыв. В марте 2022 года Россия вышла из переговорного процесса по мирному договору в ответ на санкции Токио.
Москва фактически закрыла "курильский вопрос", но Япония продолжает искать лазейки для возвращения к прежним схемам взаимодействия. Для жителей Хоккайдо это вопрос личной памяти: один из школьников отметил, что его прабабушка ушла из жизни, так и не увидев могилы родных на островах.
|Период / Событие
|Статус
|1986 год
|Подписание соглашения о безвизовых посещениях могил
|1992 — 2019 гг.
|Активная фаза безвизовых обменов
|Март 2022 года
|Выход России из переговорного процесса по мирному договору
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