Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах

Премьер-министр Японии встретилась с группой школьников с Хоккайдо, чьи предки жили на Курильских островах до 1945 года. Подростки попросили восстановить безвизовый режим для посещения могил родственников на островах, который перестал работать после 2019 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana morozova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шикотан, закат в бухте Малокурильская

В разговоре также участвовал министр по делам Окинавы и Северных территорий Кикавада Хитоси. Для Токио эта встреча — не просто гуманитарный жест, а способ сохранить территориальные претензии в сознании молодежи.

Ставка на новых наследников

Поскольку живых свидетелей событий середины прошлого века почти не осталось, японское правительство переориентировалось на детей. На Хоккайдо вопрос "возврата исконно японских островов" внедряют в сознание учащихся еще с детского сада.

В школах проводят конкурсы по истории территорий, организуют встречи с потомками бывших жителей. Депутаты парламента регулярно выезжают на мыс Носаппу в округе Нэмуро, чтобы буквально указать пальцем в сторону островов, напоминая о "потере".

"Японо-российские отношения находятся в чрезвычайно суровых обстоятельствах, но вопрос посещения могил предков особенный с гуманитарной точки зрения. Это одна из приоритетных задач", — заявила премьер Такаити.

Тупик в переговорах

Безвизовые поездки, регулируемые соглашением 1986 года, работали с 1992 по 2019 год. Сначала их заблокировала пандемия, а затем политический разрыв. В марте 2022 года Россия вышла из переговорного процесса по мирному договору в ответ на санкции Токио.

Москва фактически закрыла "курильский вопрос", но Япония продолжает искать лазейки для возвращения к прежним схемам взаимодействия. Для жителей Хоккайдо это вопрос личной памяти: один из школьников отметил, что его прабабушка ушла из жизни, так и не увидев могилы родных на островах.