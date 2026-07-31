Масштабные аварии во Владивостоке оставили тысячи людей без воды и света

Сразу две крупные аварии на городских сетях оставили без базовых удобств тысячи жителей Владивостока 31 июля. Из-за сбоев в работе инфраструктуры более 11 тысяч горожан лишились холодной воды, а еще 13 тысяч остались без электричества.

Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Прорыв канализационной трубы

Первый удар пришелся по Эгершельду во Фрунзенском районе. В 10:40 утра водоснабжение прекратилось в 38 домах. Под удар попали и два образовательных учреждения. Специалисты "Примводоканала" рассчитывают восстановить подачу воды к 21:00.

Почти одновременно, в 10:50, произошла авария на электросетях в Первомайском районе. Без света остался микрорайон Чуркин — затронуты 42 дома на улицах Гульбиновича, Калинина, Черемуховой, Могилевской, Одесской и Бакинской. Электрики планируют устранить поломку в течение четырех часов.

Сектор Масштаб / Локация Срок восстановления Водоснабжение 11 тыс. чел., 38 домов (Эгершельд) до 21:00 Электричество 13 тыс. чел., 42 дома (Чуркин) в течение 4 часов

Прокуратура города уже начала проверку причин одновременных сбоев в работе водопроводных и электрических сетей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова Синхронные аварии на разных типах сетей в один день часто указывают не на случайное совпадение, а на общий износ городских коммуникаций. Когда инфраструктура достигает критической точки, любой скачок нагрузки или резкое изменение температуры может привести к каскадным сбоям. Для жителей удаленных районов, таких как Эгершельд и Чуркин, это означает повышенную зависимость от оперативности ремонтных бригад, так как логистика в этих частях города осложнена транспортными узлами.