Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россельхознадзор задержал в Приморье 27 тонн куриных сердец из Китая с сальмонеллой
Снижение ставки НДФЛ до 9%: кто из жителей Брянской области получит льготу
В Астрахани из городских каналов достают крупногабаритный хлам и старую мебель
Пассажиры московского метро увидят природные достопримечательности Вятского края
Производство стройматериалов в Казахстане выросло почти на 30% за год
Девалютизация в Белоруссии: рублевые депозиты обгоняют прогнозы
В Оренбурге зафиксировано отсутствие бензина АИ-98/100 на всех АЗС
Семья погибшей в Астане Улданы Мырзуан требует пересмотра статуса ее вдовца
Министерство просвещения Казахстана утвердило график учебного года на 2026–2027 годы

Масштабные аварии во Владивостоке оставили тысячи людей без воды и света

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Сразу две крупные аварии на городских сетях оставили без базовых удобств тысячи жителей Владивостока 31 июля. Из-за сбоев в работе инфраструктуры более 11 тысяч горожан лишились холодной воды, а еще 13 тысяч остались без электричества.

Прорыв канализационной трубы
Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Прорыв канализационной трубы

Первый удар пришелся по Эгершельду во Фрунзенском районе. В 10:40 утра водоснабжение прекратилось в 38 домах. Под удар попали и два образовательных учреждения. Специалисты "Примводоканала" рассчитывают восстановить подачу воды к 21:00.

Почти одновременно, в 10:50, произошла авария на электросетях в Первомайском районе. Без света остался микрорайон Чуркин — затронуты 42 дома на улицах Гульбиновича, Калинина, Черемуховой, Могилевской, Одесской и Бакинской. Электрики планируют устранить поломку в течение четырех часов.

Сектор Масштаб / Локация Срок восстановления
Водоснабжение 11 тыс. чел., 38 домов (Эгершельд) до 21:00
Электричество 13 тыс. чел., 42 дома (Чуркин) в течение 4 часов

Прокуратура города уже начала проверку причин одновременных сбоев в работе водопроводных и электрических сетей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Синхронные аварии на разных типах сетей в один день часто указывают не на случайное совпадение, а на общий износ городских коммуникаций. Когда инфраструктура достигает критической точки, любой скачок нагрузки или резкое изменение температуры может привести к каскадным сбоям. Для жителей удаленных районов, таких как Эгершельд и Чуркин, это означает повышенную зависимость от оперативности ремонтных бригад, так как логистика в этих частях города осложнена транспортными узлами.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
Масштабные аварии во Владивостоке оставили тысячи людей без воды и света
Численность штатных сотрудников в Орловской области снизилась на 1,1% за год
Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах
Переработка российской нефти в Казахстане: выгоды и операционные риски
Почему выход из метро «Театральная» перенесли с улицы Декабристов на площадь Темирканова
Погода в Казахстане разделится на экстремальный зной и грозы с градом
Вода отрезала людей от мира: тюменские медики прорвались в зону бедствия на пожарных машинах
Жители Ивановской области тратят на покупки больше среднего показателя по России
Опасность воздуха в Алматы и Астане: кому стоит ограничить прогулки
Тренерский штаб Казахстана определил список дзюдоистов для поездки в Японию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.