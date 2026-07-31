Помидоры и капуста подешевели в Башкирии на фоне сезонного предложения

В Башкирии за неделю подешевели основные овощи, но выросла стоимость мяса и круп. По данным Башстата, наибольшее снижение цен с 21 по 27 июля затронуло помидоры: они стали доступнее на 5,67%.
|Продукт
|Средняя цена за кг
|Динамика
|Помидоры
|167,22 руб.
|-5,67%
|Капуста белокочанная
|53,25 руб.
|-3,3%
|Морковь
|61,97 руб.
|-2,2%
|Картофель
|66,73 руб.
|-1,72%
|Лук репчатый
|56,91 руб.
|-1,57%
Напротив, потребители заметили рост цен на животный белок и зерновые. Больше всего подорожала гречка (+2,62%) — она стоит 63,1 рубля за килограмм. Также выросла стоимость свинины до 345,92 рубля (+2,21%) и курицы (мороженой и охлажденной) до 245,6 рубля (+1,54%).
Незначительный рост цен зафиксировали по яблокам (+1,49%, цена — 161,61 рубля) и пшену (+0,88%, цена — 46,24 рубля).
"Сезонное увеличение предложения овощей на рынках республики традиционно ведет к снижению цен в июле, однако стоимость мяса и круп сильнее зависит от логистики и общих рыночных трендов", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.