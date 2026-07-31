Помидоры и капуста подешевели в Башкирии на фоне сезонного предложения

В Башкирии за неделю подешевели основные овощи, но выросла стоимость мяса и круп. По данным Башстата, наибольшее снижение цен с 21 по 27 июля затронуло помидоры: они стали доступнее на 5,67%.

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Продукт Средняя цена за кг Динамика Помидоры 167,22 руб. -5,67% Капуста белокочанная 53,25 руб. -3,3% Морковь 61,97 руб. -2,2% Картофель 66,73 руб. -1,72% Лук репчатый 56,91 руб. -1,57%

Напротив, потребители заметили рост цен на животный белок и зерновые. Больше всего подорожала гречка (+2,62%) — она стоит 63,1 рубля за килограмм. Также выросла стоимость свинины до 345,92 рубля (+2,21%) и курицы (мороженой и охлажденной) до 245,6 рубля (+1,54%).

Незначительный рост цен зафиксировали по яблокам (+1,49%, цена — 161,61 рубля) и пшену (+0,88%, цена — 46,24 рубля).

"Сезонное увеличение предложения овощей на рынках республики традиционно ведет к снижению цен в июле, однако стоимость мяса и круп сильнее зависит от логистики и общих рыночных трендов", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов