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Хабаровский край получит федеральные деньги на благоустройство городов

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край получит дополнительные деньги из федерального бюджета на благоустройство городов. Решение утвердили на заседании Правительственной комиссии по развитию ДФО под руководством Юрия Трутнева.

Благоустройство парка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Благоустройство парка

Средства распределят между двумя городами. В Хабаровске приведут в порядок Амурский и Уссурийский бульвары. В Комсомольске-на-Амуре расширят программу по восстановлению исторического центра — капитальный ремонт там проводят впервые за 20 лет.

"Средства направят на реконструкцию улиц и парковых зон. Также отремонтируют подъезды, дворы, установят новые игровые и спортивные площадки в жилых кварталах", — сообщил министр регионального развития Александр Демешин.

Архитектура и городская среда

Отдельный блок работ касается сохранения исторического облика городов. Власти планируют восстановить памятники архитектуры, сохранив их первоначальные решения.

Город Объекты благоустройства
Хабаровск Амурский и Уссурийский бульвары
Комсомольск-на-Амуре Исторический центр города
Жилые районы Дворы, подъезды, спортивные и детские площадки

Для жителей Комсомольска-на-Амуре обновление центра становится событием десятилетий. Долгое время историческая застройка города оставалась без системного внимания.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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