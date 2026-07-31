Хабаровский край получит федеральные деньги на благоустройство городов

Хабаровский край получит дополнительные деньги из федерального бюджета на благоустройство городов. Решение утвердили на заседании Правительственной комиссии по развитию ДФО под руководством Юрия Трутнева.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Благоустройство парка

Средства распределят между двумя городами. В Хабаровске приведут в порядок Амурский и Уссурийский бульвары. В Комсомольске-на-Амуре расширят программу по восстановлению исторического центра — капитальный ремонт там проводят впервые за 20 лет.

"Средства направят на реконструкцию улиц и парковых зон. Также отремонтируют подъезды, дворы, установят новые игровые и спортивные площадки в жилых кварталах", — сообщил министр регионального развития Александр Демешин.

Архитектура и городская среда

Отдельный блок работ касается сохранения исторического облика городов. Власти планируют восстановить памятники архитектуры, сохранив их первоначальные решения.

Город Объекты благоустройства Хабаровск Амурский и Уссурийский бульвары Комсомольск-на-Амуре Исторический центр города Жилые районы Дворы, подъезды, спортивные и детские площадки

Для жителей Комсомольска-на-Амуре обновление центра становится событием десятилетий. Долгое время историческая застройка города оставалась без системного внимания.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова