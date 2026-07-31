Спрос на услуги дизайнеров интерьера в Пермском крае резко вырос

Жители Пермского края стали чаще обращаться к дизайнерам интерьера: в июне 2026 года спрос на эти услуги вырос на 7,7% за год. По данным сервиса "Авито Услуги", особенно резкий скачок произошел в сравнении с маем — число заказов увеличилось на 47,3%.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain дизайн квартиры

Этот всплеск совпадает с общим оживлением в строительной сфере. За месяц интерес к ремонтным работам вырос на 56,4%, а за год — на 6%.

Показатель Рост за месяц (май — июнь) Рост за год (июнь к июню) Дизайн интерьера +47,3% +7,7% Ремонтные работы +56,4% +6% Число дизайнеров (предложение) - +82,7%

Рынок недвижимости изменил вектор: вместо покупки нового жилья собственники стали модернизировать старое. Это подстегнуло годовой рост спроса. Краткосрочный же всплеск в июне связан с подготовкой квартир к сезону аренды, который достигает пика в августе-сентябре. Владельцы жилья обновляют интерьеры, чтобы повысить стоимость аренды.

"Годовой рост спроса на услуги дизайнеров интерьера напрямую связан с увеличением рынка ремонтных работ, а также трендом на модернизацию текущего жилья собственниками на фоне охлаждения на рынке первичной и вторичной недвижимости. Увеличение интереса к услуге дизайнеров за месяц обуславливает и приближение высокого сезона на рынке долгосрочной аренды", — сообщила руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах" Светлана Филимонова.

Спрос распределился равномерно: заказывают как точечные правки в эконом-сегменте, так и комплексные проекты для премиального жилья. Чтобы удовлетворить клиентов, количество профильных специалистов в регионе за год увеличилось на 82,7%.

Минимальный порог стоимости дизайна в Пермском крае сейчас составляет 1500 рублей за квадратный метр. Итоговая сумма зависит от площади объекта, квалификации мастера и сложности концепции.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов