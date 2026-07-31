Спрос на услуги дизайнеров интерьера в Пермском крае резко вырос

Жители Пермского края стали чаще обращаться к дизайнерам интерьера: в июне 2026 года спрос на эти услуги вырос на 7,7% за год. По данным сервиса "Авито Услуги", особенно резкий скачок произошел в сравнении с маем — число заказов увеличилось на 47,3%.
Этот всплеск совпадает с общим оживлением в строительной сфере. За месяц интерес к ремонтным работам вырос на 56,4%, а за год — на 6%.
|Показатель
|Рост за месяц (май — июнь)
|Рост за год (июнь к июню)
|Дизайн интерьера
|+47,3%
|+7,7%
|Ремонтные работы
|+56,4%
|+6%
|Число дизайнеров (предложение)
|-
|+82,7%
Рынок недвижимости изменил вектор: вместо покупки нового жилья собственники стали модернизировать старое. Это подстегнуло годовой рост спроса. Краткосрочный же всплеск в июне связан с подготовкой квартир к сезону аренды, который достигает пика в августе-сентябре. Владельцы жилья обновляют интерьеры, чтобы повысить стоимость аренды.
"Годовой рост спроса на услуги дизайнеров интерьера напрямую связан с увеличением рынка ремонтных работ, а также трендом на модернизацию текущего жилья собственниками на фоне охлаждения на рынке первичной и вторичной недвижимости. Увеличение интереса к услуге дизайнеров за месяц обуславливает и приближение высокого сезона на рынке долгосрочной аренды", — сообщила руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах" Светлана Филимонова.
Спрос распределился равномерно: заказывают как точечные правки в эконом-сегменте, так и комплексные проекты для премиального жилья. Чтобы удовлетворить клиентов, количество профильных специалистов в регионе за год увеличилось на 82,7%.
Минимальный порог стоимости дизайна в Пермском крае сейчас составляет 1500 рублей за квадратный метр. Итоговая сумма зависит от площади объекта, квалификации мастера и сложности концепции.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.