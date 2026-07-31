Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тематический состав в новосибирском метро посвятили 130-летию Западно-Сибирской ЖД
Власти Екатеринбурга ограничат скорость электросамокатов до 25 км/ч и введут госномера
Замена теплосетей во Владивостоке: какие улицы попали в план обновления
Восстановление движения танкеров временно ослабило котировки эталонных сортов нефти
Секатор может украсть треть урожая: агроном назвал срок, когда малину действительно пора обрезать
Помидоры и капуста подешевели в Башкирии на фоне сезонного предложения
Хабаровский край получит федеральные деньги на благоустройство городов
Спрос на услуги дизайнеров интерьера в Пермском крае резко вырос
Золотой запас в погребе: почему опытные хозяйки готовы переплатить за жёлтые крышки

Дополнительный поезд свяжет Санкт-Петербург и Нижний Новгород этим летом

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом в июле и августе запустят дополнительный пассажирский поезд №295/296. Состав поможет справиться с летним пиком пассажиропотока и разгрузит основной маршрут.

Поезд РЖД
Фото: Openverse by trolleway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поезд РЖД

Первый рейс из Нижнего Новгорода стартует 31 июля в 14:42, а обратный путь из Петербурга начнется 1 августа в 17:59. Поезд будет курсировать по определенным датам до конца лета.

Параметр Детали рейса
Номер поезда 295/296
Основные остановки Москва, Владимир, Тверь, Бологое
Типы вагонов Плацкарт, купе

В составах предусмотрены розетки у каждого спального места и системы климат-контроля. Пассажиры могут перевозить домашних животных в специально оборудованных отсеках при оформлении услуги.

Запуск дополнительного поезда не затронет расписание основного фирменного экспресса "Волга" (№59) — он продолжит работу в штатном режиме.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Последние материалы
Междуреченск восстановил сообщение между берегами реки Томи для транспорта
Лишение прав грозит пожилым водителям за отсутствие данных о здоровье в базе МВД
Российским дачникам рассказали о переходе на электронную регистрацию построек через Госуслуги
Врачи в Оренбурге освоят медиацию для гашения конфликтов с пациентами
Инженерный разрыв между мечтой и заводом: почему серийные машины стали хуже
Ремонт теплосетей в Кемерове ограничит движение транспорта на несколько дней
Право на тишину полностью исчезло: бюрократический пресс превратил отпуск учителей в рабочие смены
Дезодорант внезапно закончился? 5 доступных и эффективных средств для вашей свежести
Почти полтонны запрещенной рыбы и осетровой икры изъяли на севере Красноярского края
Дронрейсеров и геймеров приглашают служить в БПЛА в Якутии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.