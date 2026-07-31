Дополнительный поезд свяжет Санкт-Петербург и Нижний Новгород этим летом

Между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом в июле и августе запустят дополнительный пассажирский поезд №295/296. Состав поможет справиться с летним пиком пассажиропотока и разгрузит основной маршрут.
Первый рейс из Нижнего Новгорода стартует 31 июля в 14:42, а обратный путь из Петербурга начнется 1 августа в 17:59. Поезд будет курсировать по определенным датам до конца лета.
|Параметр
|Детали рейса
|Номер поезда
|295/296
|Основные остановки
|Москва, Владимир, Тверь, Бологое
|Типы вагонов
|Плацкарт, купе
В составах предусмотрены розетки у каждого спального места и системы климат-контроля. Пассажиры могут перевозить домашних животных в специально оборудованных отсеках при оформлении услуги.
Запуск дополнительного поезда не затронет расписание основного фирменного экспресса "Волга" (№59) — он продолжит работу в штатном режиме.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.