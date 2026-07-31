Дополнительный поезд свяжет Санкт-Петербург и Нижний Новгород этим летом

Между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом в июле и августе запустят дополнительный пассажирский поезд №295/296. Состав поможет справиться с летним пиком пассажиропотока и разгрузит основной маршрут.

Фото: Openverse by trolleway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Поезд РЖД

Первый рейс из Нижнего Новгорода стартует 31 июля в 14:42, а обратный путь из Петербурга начнется 1 августа в 17:59. Поезд будет курсировать по определенным датам до конца лета.

Параметр Детали рейса Номер поезда 295/296 Основные остановки Москва, Владимир, Тверь, Бологое Типы вагонов Плацкарт, купе

В составах предусмотрены розетки у каждого спального места и системы климат-контроля. Пассажиры могут перевозить домашних животных в специально оборудованных отсеках при оформлении услуги.

Запуск дополнительного поезда не затронет расписание основного фирменного экспресса "Волга" (№59) — он продолжит работу в штатном режиме.