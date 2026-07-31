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Ремонт сетей оставит без электричества часть домов в Южно-Сахалинске и Холмске

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В субботу, 1 августа, жители Южно-Сахалинска и Холмска останутся без электричества. Энергетики ПАО "Сахалинэнерго" планируют ремонт сетей и подстанций.

Зажженные Лампады в Камине
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Зажженные Лампады в Камине
Город и время Адреса отключений
Южно-Сахалинск
09:00 — 12:00		 ул. Ленина, 172, 174; ул. Сахалинская, 59
Южно-Сахалинск
12:30 — 17:00		 ул. Ленина, 112А, 122, 154, 158; ул. Крюкова, 5, 19, 26, 33, 35; ул. Дальняя, 10; ул. Сен-Катаяма, 6/1; ул. Бумажная, 34
Холмск
00:00 — 01:00		 пер. Каменский, 3; ул. Колхозная, 1, 2, 7/2, 7Б, 9, 12; ул. Локомотивная, 66, 68, 70, 84; ул. Мичурина, 1, 2А, 4, 4А, 7, 10, 12, 26А, 26, 28А, 30, 31, 35; ул. Набережная, 82, 90, 92, 96, 114; лечебный корпус Холмской ЦРБ; насосная станция "Холмская" и водозабор.

Также затронута большая часть домов по ул. Лесозаводская (от 82 до 285).

График может измениться: работы могут перенести или полностью отменить.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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