Ремонт сетей оставит без электричества часть домов в Южно-Сахалинске и Холмске

В субботу, 1 августа, жители Южно-Сахалинска и Холмска останутся без электричества. Энергетики ПАО "Сахалинэнерго" планируют ремонт сетей и подстанций.
|Город и время
|Адреса отключений
|Южно-Сахалинск
09:00 — 12:00
|ул. Ленина, 172, 174; ул. Сахалинская, 59
|Южно-Сахалинск
12:30 — 17:00
|ул. Ленина, 112А, 122, 154, 158; ул. Крюкова, 5, 19, 26, 33, 35; ул. Дальняя, 10; ул. Сен-Катаяма, 6/1; ул. Бумажная, 34
|Холмск
00:00 — 01:00
|пер. Каменский, 3; ул. Колхозная, 1, 2, 7/2, 7Б, 9, 12; ул. Локомотивная, 66, 68, 70, 84; ул. Мичурина, 1, 2А, 4, 4А, 7, 10, 12, 26А, 26, 28А, 30, 31, 35; ул. Набережная, 82, 90, 92, 96, 114; лечебный корпус Холмской ЦРБ; насосная станция "Холмская" и водозабор.
Также затронута большая часть домов по ул. Лесозаводская (от 82 до 285).
График может измениться: работы могут перенести или полностью отменить.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.