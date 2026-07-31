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Студенты в Туле с детьми и супругами получат отдельные комнаты в общежитиях

Россия » Центр » Тула

Студенты в Туле, которые создали семью или воспитывают ребенка в одиночку, смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Светлая спальня
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Светлая спальня

Для прозрачности распределения мест вузы обязаны опубликовать на своих сайтах точное количество свободных комнат. Решения о заселении будет принимать специальная комиссия, которая рассмотрит заявления от претендентов.

"Студенческой семьей считается молодая семья, где оба супруга — студенты до 35 лет, либо случай, когда родитель один воспитывает ребенка", — уточняют в материале.

Право на отдельное жилье имеют учащиеся колледжей и университетов. Чтобы получить комнату, нужно собрать пакет документов, подтверждающих статус семьи и отсутствие собственного жилья в городе, где находится учебное заведение.

Документ Зачем требуется
Свидетельство о браке, рождении или усыновлении Подтверждение статуса студенческой семьи
Документы об обучении Подтверждение статуса студента
Выписка об отсутствии жилья и регистрации в городе Обоснование потребности в общежитии
Справки о материальном положении Дополнительный аргумент при тяжелом финансовом состоянии
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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