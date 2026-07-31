Студенты в Туле с детьми и супругами получат отдельные комнаты в общежитиях

Студенты в Туле, которые создали семью или воспитывают ребенка в одиночку, смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

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Для прозрачности распределения мест вузы обязаны опубликовать на своих сайтах точное количество свободных комнат. Решения о заселении будет принимать специальная комиссия, которая рассмотрит заявления от претендентов.

"Студенческой семьей считается молодая семья, где оба супруга — студенты до 35 лет, либо случай, когда родитель один воспитывает ребенка", — уточняют в материале.

Право на отдельное жилье имеют учащиеся колледжей и университетов. Чтобы получить комнату, нужно собрать пакет документов, подтверждающих статус семьи и отсутствие собственного жилья в городе, где находится учебное заведение.

Документ Зачем требуется Свидетельство о браке, рождении или усыновлении Подтверждение статуса студенческой семьи Документы об обучении Подтверждение статуса студента Выписка об отсутствии жилья и регистрации в городе Обоснование потребности в общежитии Справки о материальном положении Дополнительный аргумент при тяжелом финансовом состоянии