В Тюмени развернули мобильные пункты и бесплатные колонки с водой

В Тюмени за первые сутки работы мобильных пунктов раздачи обеспечили горожан 100 тысячами литров питьевой воды. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Вода в кувшине

Для решения проблемы дефицита воды в городе и Тюменском муниципальном округе задействовали водовозы, которые курсируют по утвержденному графику. Власти планируют корректировать маршруты с учетом обратной связи от жителей.

"Машины-водовозы курсируют по Тюмени и населенным пунктам Тюменского округа по определенному графику. В дальнейшем расписание будет корректироваться с учетом мнения жителей", — сообщил Александр Моор.

Стационарные колонки

Дополнительно на магистралях Велижанского водозабора смонтировали 16 временных колонок. Они работают круглосуточно и бесплатно. Пункты отмечены табличками "Чистая вода" в районе улиц Дружбы и Щербакова.

Адреса круглосуточного набора воды ул. Щербакова: 88, 90, 112, 114, 136 ул. Беляева: 15, 27, 35в Солнечный проезд, 6 ул. Ватутина, 7 / ул. Бирюзова, 12 / ул. Журавлина, 14 ул. Жуковского, 88 к1 / ул. Пограничников, 1 / Дорожный переулок, 2

График работы водовозов (на 31 июля)

Калининский округ:

ул. Ямская, 118 (ТЦ "Ямской") — 10:00-12:30

ул. Восстания, 2 ("Пятерочка") — 10:00-12:30

Московский тракт, 179 к1 — 10:00-12:30

ул. Чаплина, 123 — 10:00-12:30

ул. Протозанова, 14 — 10:00-12:30

ул. Комбинатская, 54/1 — 14:00-16:30

ул. Амурская, 39 — 14:00-16:30

Московский тракт, 137 ("Магнит косметик") — 14:00-16:30

ул. Ставропольская, 4/1 ("Магнит") — 14:00-16:30

ул. Фармана Салманова, 14 — 14:00-16:30

ул. Чернышевского, 2а — 18:00-22:00

ул. Мира, 2б ("Монетка") — 18:00-22:00

Московский тракт, 150а (Корневского) — 18:00-22:00

Червишевский тракт, 92 — 18:00-22:00

ул. Обдорская, 1 — 18:00-22:00

Восточный округ:

ул. Валерии Гнаровской, 12 (ТЦ "Фаворит") — 10:00-12:30

ул. Монтажников, 41 — 10:00-12:30

ул. Широтная, 80 (ТЦ "Широтный") — 14:00-16:30

ул. И. Словцова, 21 — 14:00-16:30

ул. Олимпийская, 46 ("Живика") — 18:00-22:00

ул. Моторостроителей, 9 — 18:00-22:00

Тюменский муниципальный округ:

п. Боровский: ул. Мира 34 (10:00-12:00), ул. Ленинградская 12 (12:30-14:30), ул. Мира 15 (15:00-17:00), ул. Новая Озерная 90 (18:00-21:00)

д. Патрушева: ул. Трактовая 137 (10:00-12:00), ул. Пушкина 8а (12:30-14:30)

п. Московский: ул. Озерная, 5 (15:00-17:00)

с. Луговое: ул. 60 лет Октября, 15 (18:00-20:00)

с. Кулаково: пер. Коммунальный, 4 (20:30-22:00)

Ответы на популярные вопросы

Где уточнить актуальный график водовозов?

Информацию можно получить в кол-центре "Росводоканал Тюмень"

Платно ли раздают воду?

Нет, вода из мобильных пунктов и временных колонок доступна бесплатно.