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Областная ГАИ остановила пассажирские перевозки на участке между улицами Горького и Цветников

Россия » Урал » Екатеринбург

Госавтоинспекция запретила движение общественного транспорта по улице Энгельса на отрезке между улицами Максима Горького и Цветников. Дорога пришла в такое состояние, что пассажирские перевозки стали опасными.

Яма
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Яма

Инспекторы зафиксировали множественные выбоины и разрушения полотна, которые выходят за пределы допустимых норм. В ГАИ пояснили, что обслуживающая организация уже получала требования отремонтировать покрытие, но проигнорировала их.

"Ранее в адрес обслуживающей организации направлялись требования о приведении дорожного покрытия в нормативное состояние. Выявленные недостатки не устранены", — сообщили в пресс-группе областной ГАИ.

Из-за халатности дорожников возбудили административное дело по статье 12.34 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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