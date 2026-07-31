Междуреченск восстановил сообщение между берегами реки Томи для транспорта

В Междуреченске восстановили сообщение между берегами Томи: для автомобилей и пешеходов открыли понтонный мост. Сообщение об этом опубликовала городская мэрия.
Переправа заработала после спада воды в реке. По прежнему маршруту возобновил движение автобус №12.
В то же время соседний Новокузнецк столкнулся с последствиями затяжных дождей. За июль в городе выпала норма осадков, которой обычно хватает на три месяца. Из-за подтоплений дорожные службы перевели на усиленный режим работы.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.