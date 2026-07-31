Российским дачникам рассказали о переходе на электронную регистрацию построек через Госуслуги

С 2026 года меняются правила учета хозяйственных построек на дачных участках. Новые нормы затронут владельцев бань, гаражей, теплиц и сараев. Чтобы избежать штрафов или доначисления налогов, собственникам придется разобраться в понятии "капитальности" объекта и сроках его регистрации.

Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дача

Что считается капитальной постройкой

Главный критерий для регистрации — связь здания с землей. Капитальными признают объекты, которые нельзя переместить без разрушения (строения на фундаменте). С сентября 2025 года закон четко определяет хозяйственные постройки: к ним относятся сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни и колодцы.

Некапитальные объекты регистрировать не нужно. К ним относятся беседки, бытовки, легкие навесы и погреба — всё, что можно перенести без ущерба для конструкции.

Порядок регистрации и дачная амнистия

Действующая с 2006 года "дачная амнистия" упрощает оформление. Собственнику достаточно предоставить технический план, разрешение на строительство не требуется.

Упрощенный порядок доступен для:

капитальных зданий в черте населенных пунктов, возведенных до 14 мая 1998 года;

объектов переходного периода (строительство начато до 4 августа 2018 года);

строений на участках, находящихся в собственности с 2013 года и ранее.

С 2026 года СНТ переходят исключительно на электронную подачу документов через портал "Госуслуги", частные владельцы по-прежнему могут обратиться в МФЦ.

Шаг Действие 1 Заказать технический план у кадастрового инженера 2 Подготовить документы на землю (выписка ЕГРН или договор) 3 Оплатить госпошлину (около 2 тыс. рублей) 4 Подать документы в МФЦ или через Госуслуги

Налоги, льготы и штрафы

Платежи начисляют только на объекты, внесенные в ЕГРН. Владельцы одного строения площадью до 50 кв. м освобождаются от налога, если здание не используется для бизнеса. Для получения этой льготы нужно подать заявление в налоговую инспекцию с подтверждающими документами — автоматически она не применяется.

Если площадь превышает 50 кв. м, ставка налога составляет 0,5% от кадастровой стоимости. Срок оплаты — до 1 декабря.

"Многие собственники предпочитают перестраховаться и зарегистрировать свои постройки, чтобы избежать возможных претензий со стороны властей", — пояснил адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

Игнорирование правил регистрации влечет финансовые и юридические риски:

снос самовольной постройки за счет владельца;

доначисление налогов за весь период существования объекта;

штраф за неправильное использование участка: от 5 тыс. рублей или 1-1,5% от кадастровой стоимости;

штраф за незарегистрированное строение без разрешений: от 2 до 5 тыс. рублей.

За просрочку налогового платежа начисляют пени (1/300 ключевой ставки ЦБ в день) и штраф в размере 20-40% от суммы недоимки.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли регистрировать беседку или летнюю кухню?

Если они не имеют фундамента и их можно перенести без разрушения, регистрация не требуется. Если объект капитальный — оформление обязательно.

Как получить налоговый вычет на постройку до 50 кв. м?

Необходимо самостоятельно подать заявление в ФНС и предоставить документы, подтверждающие площадь объекта и отсутствие коммерческого использования.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова