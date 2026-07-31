Российским дачникам рассказали о переходе на электронную регистрацию построек через Госуслуги

С 2026 года меняются правила учета хозяйственных построек на дачных участках. Новые нормы затронут владельцев бань, гаражей, теплиц и сараев. Чтобы избежать штрафов или доначисления налогов, собственникам придется разобраться в понятии "капитальности" объекта и сроках его регистрации.
Главный критерий для регистрации — связь здания с землей. Капитальными признают объекты, которые нельзя переместить без разрушения (строения на фундаменте). С сентября 2025 года закон четко определяет хозяйственные постройки: к ним относятся сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни и колодцы.
Некапитальные объекты регистрировать не нужно. К ним относятся беседки, бытовки, легкие навесы и погреба — всё, что можно перенести без ущерба для конструкции.
Действующая с 2006 года "дачная амнистия" упрощает оформление. Собственнику достаточно предоставить технический план, разрешение на строительство не требуется.
Упрощенный порядок доступен для:
С 2026 года СНТ переходят исключительно на электронную подачу документов через портал "Госуслуги", частные владельцы по-прежнему могут обратиться в МФЦ.
|Шаг
|Действие
|1
|Заказать технический план у кадастрового инженера
|2
|Подготовить документы на землю (выписка ЕГРН или договор)
|3
|Оплатить госпошлину (около 2 тыс. рублей)
|4
|Подать документы в МФЦ или через Госуслуги
Платежи начисляют только на объекты, внесенные в ЕГРН. Владельцы одного строения площадью до 50 кв. м освобождаются от налога, если здание не используется для бизнеса. Для получения этой льготы нужно подать заявление в налоговую инспекцию с подтверждающими документами — автоматически она не применяется.
Если площадь превышает 50 кв. м, ставка налога составляет 0,5% от кадастровой стоимости. Срок оплаты — до 1 декабря.
"Многие собственники предпочитают перестраховаться и зарегистрировать свои постройки, чтобы избежать возможных претензий со стороны властей", — пояснил адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.
Игнорирование правил регистрации влечет финансовые и юридические риски:
За просрочку налогового платежа начисляют пени (1/300 ключевой ставки ЦБ в день) и штраф в размере 20-40% от суммы недоимки.
Если они не имеют фундамента и их можно перенести без разрушения, регистрация не требуется. Если объект капитальный — оформление обязательно.
Необходимо самостоятельно подать заявление в ФНС и предоставить документы, подтверждающие площадь объекта и отсутствие коммерческого использования.
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