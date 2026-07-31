Врачи в Оренбурге освоят медиацию для гашения конфликтов с пациентами

Городская больница имени Пирогова стала первым медицинским учреждением в Оренбургской области, которое внедрило проект "Медиация в здравоохранении". Врачей и средний персонал научат вести переговоры так, чтобы гасить конфликты с пациентами на ранней стадии и избегать судебных исков.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка делает вдох во время медитации

Проект реализуют три организации: Ассоциация ДПО "НИОЦ", Ассоциация по защите прав в сфере здравоохранения и Международная ассоциация медиаторов "Сила Диалога". Стороны заключили трехстороннее соглашение. Больница не тратит на это бюджетные средства — обучение персонала оплачивают гранты профильных ассоциаций.

"Мы давно ищем способы улучшить взаимодействие с пациентами и внутри коллектива. Медиация — это не про мягкотелость. Это профессиональный инструмент для тех, кто каждый день работает на первой линии между системой и человеком. Конфликты неизбежны, но вместо того, чтобы копить раздражение и доводить ситуацию до жалоб или увольнений, мы хотим научиться их грамотно разрешать", — отметил главный врач больницы имени Пирогова Денис Дурченков.

Зачем медикам навыки переговоров

Опыт показывает, что большинство скандалов в больницах возникают не из-за врачебных ошибок или качества лечения, а из-за проблем в общении. Медиация позволяет врачу отсечь эмоциональный шум и сосредоточиться на сути претензии пациента.

Для медицинского учреждения это способ снизить репутационные потери и количество внутренних проверок. Для пациентов такая система дает возможность решить проблему без перехода в плоскость официальных жалоб.

Отдельный акцент делают на психологическом состоянии персонала. Постоянное давление и конфликты ведут к быстрому выгоранию медиков, что сегодня стало одной из главных причин кадрового дефицита в отрасли.

Перспективы внедрения в регионе

Руководитель проекта Инна Дорошенко (директор Ассоциации ДПО "НИОЦ") пояснила, что программу адаптируют под специфику Оренбуржья. Сейчас сотрудники больницы имени Пирогова готовятся к первым занятиям. Если опыт окажется успешным, практику распространят на остальные лечебные учреждения области.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов