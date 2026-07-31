Ремонт теплосетей в Кемерове ограничит движение транспорта на несколько дней

В Кемерове на несколько дней изменили движение общественного транспорта из-за ремонта теплосетей. С 20:00 31 июля до 6:00 3 августа закроют сквозной проезд по улице 50 лет Октября на отрезке от улицы Д. Бедного до улицы Красноармейской, сообщает мэрия города.
Из-за перекрытия дороги поменяли маршруты 15 автобусов: №4, 7, 10, 23, 48, 51, 91, 101, 130, 226, 124, 145, 182, 54 и 197э.
Также изменится путь троллейбуса №12 ("ж.д. Вокзал — Сельская больница"). В прямом направлении транспорт пойдет через проспект Ленина, улицы Дзержинского и Красноармейскую, после чего вернется на привычный маршрут до остановки "Сельская больница". Обратный путь останется прежним.
|Параметр
|Информация
|Срок ограничений
|с 20:00 31 июля до 6:00 3 августа
|Участок перекрытия
|ул. 50 лет Октября (от ул. Д. Бедного до ул. Красноармейской)
|Причина работ
|ремонт тепловой сети
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.