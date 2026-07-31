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Ремонт теплосетей в Кемерове ограничит движение транспорта на несколько дней

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове на несколько дней изменили движение общественного транспорта из-за ремонта теплосетей. С 20:00 31 июля до 6:00 3 августа закроют сквозной проезд по улице 50 лет Октября на отрезке от улицы Д. Бедного до улицы Красноармейской, сообщает мэрия города.

Трамвай в Кемерово
Фото: web.archive.org by trolleyfan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трамвай в Кемерово

Из-за перекрытия дороги поменяли маршруты 15 автобусов: №4, 7, 10, 23, 48, 51, 91, 101, 130, 226, 124, 145, 182, 54 и 197э.

Также изменится путь троллейбуса №12 ("ж.д. Вокзал — Сельская больница"). В прямом направлении транспорт пойдет через проспект Ленина, улицы Дзержинского и Красноармейскую, после чего вернется на привычный маршрут до остановки "Сельская больница". Обратный путь останется прежним.

Параметр Информация
Срок ограничений с 20:00 31 июля до 6:00 3 августа
Участок перекрытия ул. 50 лет Октября (от ул. Д. Бедного до ул. Красноармейской)
Причина работ ремонт тепловой сети
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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