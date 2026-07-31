Почти полтонны запрещенной рыбы и осетровой икры изъяли на севере Красноярского края

Инспекторы рыбоохраны и полиция изъяли на севере Красноярского края почти полтонны запрещенной рыбы и осетровой икры. Рейды прошли в Туруханском муниципальном округе на акватории Енисея и в прибрежных поселках.
Всего зафиксировали 23 нарушения закона. В трех случаях действия рыбаков квалифицировали как уголовные преступления — незаконный вылов водных биоресурсов, включая виды из Красной книги России.
|Категория изъятого
|Количество/Вес
|Осетровые рыбы (в т. ч. сибирский осетр)
|443 кг
|Осетровая икра
|13,5 кг
|Орудия лова
|11 единиц
|Лодки и моторы
|2 лодки, 2 мотора
Общий вес незаконного улова составил 450 кг. Сумму ущерба государству предварительно оценили в 5 миллионов рублей.
Собраные улики и материалы проверок передали следователям для возбуждения уголовных дел по статьям 256 и 258.1 УК РФ.
"Вылов сибирского осетра на Енисее — это прямой удар по популяции редкого вида, которая восстанавливается крайне медленно из-за биологических особенностей рыбы. Масштаб изъятого говорит о том, что браконьеры использовали профессиональный подход и оборудование. Для северных территорий такие рейды критически важны, так как удаленность районов часто создает иллюзию безнаказанности, а уничтожение ценных видов биоресурсов ведет к необратимому обеднению экосистемы реки".
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.