Почти полтонны запрещенной рыбы и осетровой икры изъяли на севере Красноярского края

Инспекторы рыбоохраны и полиция изъяли на севере Красноярского края почти полтонны запрещенной рыбы и осетровой икры. Рейды прошли в Туруханском муниципальном округе на акватории Енисея и в прибрежных поселках.

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Всего зафиксировали 23 нарушения закона. В трех случаях действия рыбаков квалифицировали как уголовные преступления — незаконный вылов водных биоресурсов, включая виды из Красной книги России.

Категория изъятого Количество/Вес Осетровые рыбы (в т. ч. сибирский осетр) 443 кг Осетровая икра 13,5 кг Орудия лова 11 единиц Лодки и моторы 2 лодки, 2 мотора

Общий вес незаконного улова составил 450 кг. Сумму ущерба государству предварительно оценили в 5 миллионов рублей.

Собраные улики и материалы проверок передали следователям для возбуждения уголовных дел по статьям 256 и 258.1 УК РФ.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов "Вылов сибирского осетра на Енисее — это прямой удар по популяции редкого вида, которая восстанавливается крайне медленно из-за биологических особенностей рыбы. Масштаб изъятого говорит о том, что браконьеры использовали профессиональный подход и оборудование. Для северных территорий такие рейды критически важны, так как удаленность районов часто создает иллюзию безнаказанности, а уничтожение ценных видов биоресурсов ведет к необратимому обеднению экосистемы реки".