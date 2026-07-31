Дронрейсеров и геймеров приглашают служить в БПЛА в Якутии

В Якутии набирают контрактников в войска беспилотных систем. Направление стало самым востребованным среди кандидатов из-за интереса к робототехнике и БПЛА. Отбор проходит в Якутске, Нерюнгри и Мирном.
Работа с дронами требует разного уровня подготовки в зависимости от типа техники. Для авиационного персонала обязателен диплом вуза или колледжа. Тем, кто будет управлять БПЛА самолетного типа, достаточно среднего профессионального или общего образования. Самый широкий круг требований — для операторов коптеров и FPV-дронов: сюда принимают даже с основным общим образованием.
"При равных условиях преимущество отдаётся дронрейсерам, киберспортсменам, авиамоделистам, программистам, радиотехникам, автомеханикам, а также лицам, увлекающимся компьютерными играми", — сообщил представитель Пункта отбора.
С мая 2026 года сумма единовременных выплат для контрактников в регионе достигла 3,8 млн рублей. Деньги распределяются между тремя уровнями власти.
|Источник выплаты
|Сумма
|Республика Саха (Якутия)
|3 млн рублей
|Министерство обороны РФ
|400 тыс. рублей
|Муниципальные образования
|от 400 тыс. рублей
Для оформления документов потребуется пакет бумаг: паспорт, СНИЛС, ИНН, военный билет и документ об образовании. Если есть семья, стоит взять свидетельства о браке и рождении детей.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.