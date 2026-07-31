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Дронрейсеров и геймеров приглашают служить в БПЛА в Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии набирают контрактников в войска беспилотных систем. Направление стало самым востребованным среди кандидатов из-за интереса к робототехнике и БПЛА. Отбор проходит в Якутске, Нерюнгри и Мирном.

Джойстик
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Джойстик

Работа с дронами требует разного уровня подготовки в зависимости от типа техники. Для авиационного персонала обязателен диплом вуза или колледжа. Тем, кто будет управлять БПЛА самолетного типа, достаточно среднего профессионального или общего образования. Самый широкий круг требований — для операторов коптеров и FPV-дронов: сюда принимают даже с основным общим образованием.

"При равных условиях преимущество отдаётся дронрейсерам, киберспортсменам, авиамоделистам, программистам, радиотехникам, автомеханикам, а также лицам, увлекающимся компьютерными играми", — сообщил представитель Пункта отбора.

Выплаты и условия

С мая 2026 года сумма единовременных выплат для контрактников в регионе достигла 3,8 млн рублей. Деньги распределяются между тремя уровнями власти.

Источник выплаты Сумма
Республика Саха (Якутия) 3 млн рублей
Министерство обороны РФ 400 тыс. рублей
Муниципальные образования от 400 тыс. рублей

Какие документы нужны

Для оформления документов потребуется пакет бумаг: паспорт, СНИЛС, ИНН, военный билет и документ об образовании. Если есть семья, стоит взять свидетельства о браке и рождении детей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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