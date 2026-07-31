Судебные иски помогли вернуть миллионы рублей долгов по зарплате работникам

Прокуроры Хакасии и Тывы взыскали более 26 миллионов рублей долгов по зарплате для 4,8 тысячи работников. С начала года ведомство совместно с региональным министерством труда и соцзащиты, территориальной инспекцией труда и ФССП выявило свыше 400 нарушений в сфере оплаты труда.

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Для восстановления прав граждан прокуроры подали в суд 126 исков и отменили 14 незаконных нормативных актов. По результатам проверок 50 работодателей привлекли к административной ответственности, а 33 должностных лица получили дисциплинарные взыскания. Еще 71 руководителю вынесли предостережения.

Показатель Результат (с начала года) Выявленные нарушения 400+ Сумма взысканных долгов 26 млн рублей Количество получивших выплаты 4,8 тыс. человек Иски в защиту прав граждан 126

В Абакане прокуроры добились выплат для сотрудников некоммерческой организации, которая оказывает социальные услуги на дому. Работникам доначислили более 700 тысяч рублей компенсаций по заработной плате.

Несмотря на массовые выплаты, долги перед частью персонала остаются. Сейчас задолженность сохраняется в ряде организаций перед 31 работником — эти случаи находятся на контроле надзорного ведомства.