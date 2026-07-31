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В Краснообске дороги обновляют крупными участками вместо ямочного ремонта

Россия » Сибирь » Новосибирск

В рабочем поселке Краснообске Новосибирского района капитально обновили дорожную сеть. Вместо привычного ямочного ремонта дороги восстанавливают крупными участками, используя покрытие, рассчитанное на сибирские морозы.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

Ход и объемы работ

Подрядчик полностью завершил этап фрезерования старого покрытия. Общая площадь обновленных участков сопоставима с тремя футбольными полями.

Показатель Значение
Площадь фрезерования 17 тыс. кв. м
Объем уложенного асфальта 12 тыс. кв. м

"Фрезерование покрытия полностью выполнено — 100 процентов, 17 тыс. квадратов, уложено где-то 12 тысяч асфальта", — пояснил Роман Бабаев, представитель подрядной организации.

Финансирование и сроки

Проект финансируется из районного бюджета. На ремонт дорог выделили около 17 миллионов рублей. По словам местных властей, работы идут по графику.

"Уверен, что они справятся с поставленной задачей… до 31 августа все работы будут выполнены", — уточнил Денис Зеленцов, глава р. п. Краснообск.

Для жителей поселка обновление инфраструктуры стало частью общего благоустройства среды. Помимо дорог, в Краснообске наводят порядок во дворах и торговых точках, что положительно сказывается на повседневном комфорте людей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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