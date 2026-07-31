В рабочем поселке Краснообске Новосибирского района капитально обновили дорожную сеть. Вместо привычного ямочного ремонта дороги восстанавливают крупными участками, используя покрытие, рассчитанное на сибирские морозы.
Подрядчик полностью завершил этап фрезерования старого покрытия. Общая площадь обновленных участков сопоставима с тремя футбольными полями.
|Показатель
|Значение
|Площадь фрезерования
|17 тыс. кв. м
|Объем уложенного асфальта
|12 тыс. кв. м
"Фрезерование покрытия полностью выполнено — 100 процентов, 17 тыс. квадратов, уложено где-то 12 тысяч асфальта", — пояснил Роман Бабаев, представитель подрядной организации.
Проект финансируется из районного бюджета. На ремонт дорог выделили около 17 миллионов рублей. По словам местных властей, работы идут по графику.
"Уверен, что они справятся с поставленной задачей… до 31 августа все работы будут выполнены", — уточнил Денис Зеленцов, глава р. п. Краснообск.
Для жителей поселка обновление инфраструктуры стало частью общего благоустройства среды. Помимо дорог, в Краснообске наводят порядок во дворах и торговых точках, что положительно сказывается на повседневном комфорте людей.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.