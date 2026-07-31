В Сахалинской области протестировали отказ от бумажных паспортов при заселении

В Сахалинской области протестировали систему цифрового заселения в отели через мессенджер "Макс". В апарт-отеле AZIMUT проверили работу сервиса: гость предъявляет QR-код из раздела "Цифровой ID", который сотрудник сканирует за несколько секунд. Данные подтягиваются из государственных информационных систем автоматически.
Технология убирает необходимость предъявлять бумажный паспорт и вручную заполнять анкеты на стойке регистрации. Это ускоряет доступ в номер и исключает ошибки при ручном вводе личных данных сотрудников отеля.
|Параметр
|Детали
|Инструмент
|Раздел "Паспорт" в мессенджере "Макс" (Цифровой ID)
|Срок внедрения
|С 1 сентября 2026 года
|Охват
|Все гостиницы региона вместимостью более 50 мест
Для туристического региона, где поток гостей зависит от сезонности и логистики, цифровизация регистрации упрощает работу персонала в пиковые периоды. Ранее через мессенджер "Макс" запустили чат-бот для обращений жителей Южно-Сахалинска в городскую администрацию.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.