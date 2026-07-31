Отсутствие воды и света во Владивостоке затронуло десятки тысяч жителей

Владивосток снова столкнулся с массовыми сбоями в работе коммунальных сетей. Город за один день лишился воды на Эгершельде и электричества в районе Чуркин.

Фото: Own work by AdmiralHood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Владивосток

Без холодного водоснабжения остались многоквартирные дома и школы Эгершельда. По данным "Приморского водоканала", пострадали более 11 тысяч человек. Водоканал планирует завершить ремонт к 21:00.

Параллельно погас свет в Чуркине на улицах Гульбиновича, Калинина, Терешковой и соседних переулках. Без электроэнергии оказались свыше 13 тысяч потребителей. "Владивостокское предприятие электрических сетей" сроки восстановления подачи ресурса не называет.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Надзорный орган проверит, как обслуживали сети и в какие сроки устраняют последствия аварий.

Хроника коммунального коллапса за неделю

Текущие сбои стали продолжением серии крупных аварий, которые буквально парализовали часть города за последние несколько дней. Сначала прорвало водопровод в Ленинском районе (63-й и 64-й микрорайоны), затем погас свет на Чуркине и Змеинке.

Дата Событие Масштаб 27 июля Прорыв водопровода (Ленинский р-н) + отключение света (Чуркин, Змеинка) ~12 000 человек 29 июля Авария на подстанции "Мингородок" 16 000 человек (Шепетков — Нейбут) 30 июля Повторные сбои в Ленинском, Первомайском районах и Чуркине ~33 000 человек

Ситуация выглядит странно на фоне финансовых вложений. С 2021 по 2023 год на модернизацию электрических сетей Приморского края направили 11 миллиардов рублей. Основная часть этих средств ушла именно на сетевой комплекс Владивостока, но, судя по частоте отключений, обновление инфраструктуры пока не гарантирует её стабильность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Когда миллиардные вложения в инфраструктуру не предотвращают массовые аварии, возникает вопрос к качеству контроля за подрядчиками и целевому использованию средств. В удаленных регионах износ сетей — проблема системная, но здесь мы видим разрыв между финансовыми отчетами о модернизации и фактическим состоянием сетей. Прокурорская проверка должна выявить, была ли модернизация реальной или осталась на бумаге.