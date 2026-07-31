Водители в Липецке смогут заправляться без ограничений с 31 июля

С 31 июля автозаправочные станции Липецка возвращаются к обычному режиму работы. Городские власти отменили систему продажи топлива по принципу "чёт-нечет", которая действовала с 11 июля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Мэр города Михаил Щербаков сообщил, что волонтёры, помогавшие регулировать движение на заправках, закончат работу 30 июля. Решение об отмене ограничений приняли после того, как очереди к колонкам сократились и ситуация стабилизировалась.

Для водителей возвращение к привычному графику означает отсутствие искусственных разграничений по дням заправки, однако стоимость топлива продолжает расти. За последнюю неделю цены на бензин в Липецке увеличились на 1,7%.

Параметр Данные Период действия ограничений 11 июля — 1 августа Рост цен на бензин за неделю 1,7% Дата возврата к обычному режиму 31 июля