Водители в Липецке смогут заправляться без ограничений с 31 июля

С 31 июля автозаправочные станции Липецка возвращаются к обычному режиму работы. Городские власти отменили систему продажи топлива по принципу "чёт-нечет", которая действовала с 11 июля.
Мэр города Михаил Щербаков сообщил, что волонтёры, помогавшие регулировать движение на заправках, закончат работу 30 июля. Решение об отмене ограничений приняли после того, как очереди к колонкам сократились и ситуация стабилизировалась.
Для водителей возвращение к привычному графику означает отсутствие искусственных разграничений по дням заправки, однако стоимость топлива продолжает расти. За последнюю неделю цены на бензин в Липецке увеличились на 1,7%.
|Параметр
|Данные
|Период действия ограничений
|11 июля — 1 августа
|Рост цен на бензин за неделю
|1,7%
|Дата возврата к обычному режиму
|31 июля
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.