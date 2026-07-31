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Ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина в Кемерове продлится до зимы

Россия » Сибирь » Кемерово

Трамвайное движение по проспекту Ленина в Кемерове ограничат до начала зимнего сезона из-за реконструкции маршрута №10.

Ремонт трамвайных путей на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт трамвайных путей на улице

Сейчас подрядчик меняет рельсы на этом участке. О сроках работ сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

"Ремонт рельсов на Ленина будет идти до зимы", — пояснил Дмитрий Анисимов.

В следующем году строители перейдут на другой отрезок пути — от проспекта Ленина до улицы Ноградской.

Этап работ Срок / Участок
Текущий этап Проспект Ленина (до зимы)
Следующий этап Участок Ленина — Ноградская (в следующем году)
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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