Ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина в Кемерове продлится до зимы

Трамвайное движение по проспекту Ленина в Кемерове ограничат до начала зимнего сезона из-за реконструкции маршрута №10.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт трамвайных путей на улице

Сейчас подрядчик меняет рельсы на этом участке. О сроках работ сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

"Ремонт рельсов на Ленина будет идти до зимы", — пояснил Дмитрий Анисимов.

В следующем году строители перейдут на другой отрезок пути — от проспекта Ленина до улицы Ноградской.

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