Ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина в Кемерове продлится до зимы

Трамвайное движение по проспекту Ленина в Кемерове ограничат до начала зимнего сезона из-за реконструкции маршрута №10.
Сейчас подрядчик меняет рельсы на этом участке. О сроках работ сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
"Ремонт рельсов на Ленина будет идти до зимы", — пояснил Дмитрий Анисимов.
В следующем году строители перейдут на другой отрезок пути — от проспекта Ленина до улицы Ноградской.
|Этап работ
|Срок / Участок
|Текущий этап
|Проспект Ленина (до зимы)
|Следующий этап
|Участок Ленина — Ноградская (в следующем году)
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.