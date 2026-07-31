В Омской области планируют развитие международного судоходства для укрепления связей с КНР и Казахстаном

Россию, Казахстан и Китай предлагают объединить в единый международный логистический коридор через реку Иртыш. Об этой инициативе объявили на Форуме межрегионального сотрудничества при участии глав государств.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, река Иртыш, набережная

Проект требует глубокой перестройки инфраструктуры: русло реки нужно расчистить и углубить, чтобы вернуть полноценное судоходство. Также потребуется обновить порты, построить мультимодальные терминалы и оборудовать пограничные пункты пропуска.

Бизнес уже выражает интерес к водному маршруту, но для начала работ требуется официальное межгосударственное соглашение.

Значение для Омской области и логистики

Если проект запустят, Омская область превратится в центральный узел евразийского транзита. Речной путь свяжет регион с рынками Казахстана и Китая, а также создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру Северного морского пути.

Водная магистраль станет частью общего транспортного каркаса региона вместе с новым аэропортом и Северным обходом Омска. Это позволит сократить плечо доставки грузов и диверсифицировать потоки.

"В целом, если эта программа будет последовательно реализована, она может изменить логистическую карту макрорегиона, усилить позиции России в связке с Казахстаном и Китаем и дать Омской области мощный импульс развития на долгую перспективу", — пояснила политолог Дарья Кислицына.

Направление работ Конкретные меры Гидротехнические работы Расчистка и углубление русла реки Транспортные узлы Модернизация портов, создание мультимодальных терминалов Граница и контроль Строительство новых пунктов пропуска

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов