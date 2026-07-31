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В Алтайском крае начали платить по 1000 рублей за добытую лисицу

Россия » Сибирь » Барнаул

Правительство Алтайского края установило выплату в размере 1000 рублей за каждую добытую лисицу. Мера направлена на борьбу с бешенством: из-за эпидемиологической обстановки разрешения на отстрел переносчиков инфекции теперь выдают круглогодично, а не только в сезон с сентября по февраль.

Лиса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиса

Чтобы получить деньги, охотнику придется пройти несколько этапов проверки и самостоятельно оплатить уничтожение туши.

Порядок получения выплаты

Процесс начинается с фиксации добычи. Охотнику нужно обратиться к государственному инспектору, специалисту КГБУ "Алтайприрода" или представителю охотпользователя для осмотра тушки и оформления акта добычи.

После этого лисиц в упаковке следует сдать в ветеринарное учреждение по месту охоты. Срок сдачи — до трех месяцев с момента добычи. В ветпункте выдают акт приема, а сам охотник оплачивает услуги по утилизации туш.

Для перечисления средств в Минприроды Алтайского края подаются следующие документы:

  • заявление;
  • копия разрешения на добычу;
  • акт добычи и акт приема лисицы;
  • копия паспорта и банковские реквизиты.

Заявку рассматривают до 30 дней. При положительном решении деньги переводят в течение 15 дней. В случае отказа министерство присылает обоснование в течение трех суток.

"Мы установили требование, чтобы тушу обязательно сдавали на утилизацию в стационарные пункты-утилизаторы. Прикинули, какие затраты будут по одной туше, и вывели эту цифру", — пояснил начальник управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк.

Ситуация с бешенством в регионе

Масштабы отстрела связаны с ростом числа очагов инфекции. В текущем году количество карантинных зон в Алтайском крае увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Период / Год Количество карантинов
Текущий год 64
2025 год 29
Пик 2001 года 100

Начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров охарактеризовал ситуацию как напряженную, но контролируемую. Однако динамика роста карантинных зон вынуждает власти стимулировать охотников к сокращению численности диких переносчиков болезни.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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