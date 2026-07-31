В Алтайском крае начали платить по 1000 рублей за добытую лисицу

Правительство Алтайского края установило выплату в размере 1000 рублей за каждую добытую лисицу. Мера направлена на борьбу с бешенством: из-за эпидемиологической обстановки разрешения на отстрел переносчиков инфекции теперь выдают круглогодично, а не только в сезон с сентября по февраль.
Чтобы получить деньги, охотнику придется пройти несколько этапов проверки и самостоятельно оплатить уничтожение туши.
Процесс начинается с фиксации добычи. Охотнику нужно обратиться к государственному инспектору, специалисту КГБУ "Алтайприрода" или представителю охотпользователя для осмотра тушки и оформления акта добычи.
После этого лисиц в упаковке следует сдать в ветеринарное учреждение по месту охоты. Срок сдачи — до трех месяцев с момента добычи. В ветпункте выдают акт приема, а сам охотник оплачивает услуги по утилизации туш.
Для перечисления средств в Минприроды Алтайского края подаются следующие документы:
Заявку рассматривают до 30 дней. При положительном решении деньги переводят в течение 15 дней. В случае отказа министерство присылает обоснование в течение трех суток.
"Мы установили требование, чтобы тушу обязательно сдавали на утилизацию в стационарные пункты-утилизаторы. Прикинули, какие затраты будут по одной туше, и вывели эту цифру", — пояснил начальник управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк.
Масштабы отстрела связаны с ростом числа очагов инфекции. В текущем году количество карантинных зон в Алтайском крае увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
|Период / Год
|Количество карантинов
|Текущий год
|64
|2025 год
|29
|Пик 2001 года
|100
Начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров охарактеризовал ситуацию как напряженную, но контролируемую. Однако динамика роста карантинных зон вынуждает власти стимулировать охотников к сокращению численности диких переносчиков болезни.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.