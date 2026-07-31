В Башкортостане продадут более 40 арестованных квартир должников

В Башкортостане на публичные торги выставили более 40 арестованных квартир. Имущество должников в разных городах и районах республики реализует Территориальное управление Росимущества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Прием заявок откроется 31 июля и продлится до 25 августа 2026 года. Процедура пройдет на электронной площадке "РТС-тендер".

Важные условия сделок: Все объекты имеют обременения: арест, залог или запрет регистрации.

Ряд лотов выставляется на продажу повторно.

К торгам не допускают должников, сотрудников компаний-оценщиков и должностных лиц органов власти, чье участие может исказить результаты, а также их родственников.

Объекты недвижимости и стартовые цены

География лотов охватывает как столичную агломерацию, так и отдаленные районы. Самый дорогой объект — квартира в селе Чесноковка (Уфимский район) площадью 105,2 кв. м с начальной ценой почти 11 млн рублей. Наиболее доступный вариант представлен жильем в Ишимбае за 616 тысяч рублей.

Город/Район Адрес и площадь Начальная цена (руб.) Уфимский р-н с. Чесноковка, Загородная, 14 (105,2 м²) 10 924 000 Уфа ул. Менделеева, 132/1 (45,8 м²) 8 130 000 Уфа ул. Юрия Гагарина, 60/1 (76,8 м²) 5 680 000 Стерлитамак ул. Караная Муратова, 5 (49,2 м²) 2 786 400 Нефтекамск пр-кт Юбилейный, 8 (58,6 м²) 2 821 600 Октябрьский мкр. 24-й, 28 (41,6 м²) 2 199 200 Ишимбай ул. Губкина, 14 (20,4 м²) 616 760

Полный перечень лотов включает квартиры в Салавате, Сибае, Янауле, Кумертау и сельских поселениях Белебеевского, Чишминского, Туймазинского и Абзелиловского районов.

Почему это важно

Продажа арестованного имущества через Росимущество — стандартный механизм взыскания задолженностей перед бюджетом или кредиторами. Для потенциального покупателя такие торги могут стать возможностью приобрести жилье ниже рыночной стоимости, однако наличие обременений требует тщательной юридической проверки. Покупателю придется учитывать риски, связанные с отменой ареста и чистотой перехода права собственности.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков