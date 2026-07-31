В Башкортостане продадут более 40 арестованных квартир должников

В Башкортостане на публичные торги выставили более 40 арестованных квартир. Имущество должников в разных городах и районах республики реализует Территориальное управление Росимущества.
Прием заявок откроется 31 июля и продлится до 25 августа 2026 года. Процедура пройдет на электронной площадке "РТС-тендер".
География лотов охватывает как столичную агломерацию, так и отдаленные районы. Самый дорогой объект — квартира в селе Чесноковка (Уфимский район) площадью 105,2 кв. м с начальной ценой почти 11 млн рублей. Наиболее доступный вариант представлен жильем в Ишимбае за 616 тысяч рублей.
|Город/Район
|Адрес и площадь
|Начальная цена (руб.)
|Уфимский р-н
|с. Чесноковка, Загородная, 14 (105,2 м²)
|10 924 000
|Уфа
|ул. Менделеева, 132/1 (45,8 м²)
|8 130 000
|Уфа
|ул. Юрия Гагарина, 60/1 (76,8 м²)
|5 680 000
|Стерлитамак
|ул. Караная Муратова, 5 (49,2 м²)
|2 786 400
|Нефтекамск
|пр-кт Юбилейный, 8 (58,6 м²)
|2 821 600
|Октябрьский
|мкр. 24-й, 28 (41,6 м²)
|2 199 200
|Ишимбай
|ул. Губкина, 14 (20,4 м²)
|616 760
Полный перечень лотов включает квартиры в Салавате, Сибае, Янауле, Кумертау и сельских поселениях Белебеевского, Чишминского, Туймазинского и Абзелиловского районов.
Продажа арестованного имущества через Росимущество — стандартный механизм взыскания задолженностей перед бюджетом или кредиторами. Для потенциального покупателя такие торги могут стать возможностью приобрести жилье ниже рыночной стоимости, однако наличие обременений требует тщательной юридической проверки. Покупателю придется учитывать риски, связанные с отменой ареста и чистотой перехода права собственности.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.