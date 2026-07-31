Семьям детей с РАС в Благовещенске компенсируют расходы на дорогу до школы

Семьям детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Благовещенске компенсируют затраты на дорогу до школы. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.
Выплату получат родители детей с РАС, которые посещают общеобразовательные учреждения города. Конкретную сумму компенсации еще не определили — сейчас власти готовят нормативные акты, которые зафиксируют размер и порядок выплат.
Для семей с детьми, имеющими особые потребности, ежедневные поездки в школу часто становятся заметной статьей расходов. Субсидии должны снизить финансовую нагрузку на родителей и упростить доступ детей к образованию.
Городские власти планируют не ограничиваться одной категорией граждан. В дальнейшем программу могут расширить, включив в нее другие группы детей с ограниченными возможностями здоровья.
Размер компенсации пока не установлен. Сумма появится после принятия соответствующих муниципальных документов.
Родители детей с РАС, которые учатся в общеобразовательных школах Благовещенска.
Администрация города заявила о намерении рассмотреть расширение программы на другие категории детей с особыми потребностями.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.