Семьям детей с РАС в Благовещенске компенсируют расходы на дорогу до школы

Семьям детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Благовещенске компенсируют затраты на дорогу до школы. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Фото: pixabay.com by strausadolf is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Выплату получат родители детей с РАС, которые посещают общеобразовательные учреждения города. Конкретную сумму компенсации еще не определили — сейчас власти готовят нормативные акты, которые зафиксируют размер и порядок выплат.

Для семей с детьми, имеющими особые потребности, ежедневные поездки в школу часто становятся заметной статьей расходов. Субсидии должны снизить финансовую нагрузку на родителей и упростить доступ детей к образованию.

Городские власти планируют не ограничиваться одной категорией граждан. В дальнейшем программу могут расширить, включив в нее другие группы детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом материале: Ответы на популярные вопросы

Ответы на популярные вопросы

Сколько денег выплатят семьям?

Размер компенсации пока не установлен. Сумма появится после принятия соответствующих муниципальных документов.

Кто может претендовать на выплату?

Родители детей с РАС, которые учатся в общеобразовательных школах Благовещенска.

Будут ли выплаты другим детям с ОВЗ?

Администрация города заявила о намерении рассмотреть расширение программы на другие категории детей с особыми потребностями.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов