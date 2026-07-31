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Семьям детей с РАС в Благовещенске компенсируют расходы на дорогу до школы

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Семьям детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Благовещенске компенсируют затраты на дорогу до школы. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Деньги
Фото: pixabay.com by strausadolf is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Выплату получат родители детей с РАС, которые посещают общеобразовательные учреждения города. Конкретную сумму компенсации еще не определили — сейчас власти готовят нормативные акты, которые зафиксируют размер и порядок выплат.

Для семей с детьми, имеющими особые потребности, ежедневные поездки в школу часто становятся заметной статьей расходов. Субсидии должны снизить финансовую нагрузку на родителей и упростить доступ детей к образованию.

Городские власти планируют не ограничиваться одной категорией граждан. В дальнейшем программу могут расширить, включив в нее другие группы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ответы на популярные вопросы

Сколько денег выплатят семьям?

Размер компенсации пока не установлен. Сумма появится после принятия соответствующих муниципальных документов.

Кто может претендовать на выплату?

Родители детей с РАС, которые учатся в общеобразовательных школах Благовещенска.

Будут ли выплаты другим детям с ОВЗ?

Администрация города заявила о намерении рассмотреть расширение программы на другие категории детей с особыми потребностями.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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