В Свободном начали капитальный ремонт улицы Шевченко. Дорожники обновят участок общей протяженностью 700 метров.
Работы разделили на два основных отрезка: от улицы 50 лет Октября до Ленина и от Шатковского до привокзальной площади. Прошлым летом строители уже закончили отрезок между улицами Ленина и Шатковского.
Спецтехника уложит новый асфальт, восстановит тротуары и нанесет разметку. Параллельно с дорогой приведут в порядок привокзальную площадь — одну из ключевых точек транспортного узла города.
Также в городе обновят путь к детской железной дороге "Юность". Ремонт коснется участка улицы Ленина длиной 400 метров.
|Объект ремонта
|Протяженность / Объем
|Улица Шевченко
|0,7 км
|Улица Ленина (к ЖД "Юность")
|0,4 км
|Привокзальная площадь
|Капитальный ремонт покрытия
Ремонт дорог в городе проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.