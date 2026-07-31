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Дорожники Свободного обновят асфальт и тротуары на улице Шевченко

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Свободном начали капитальный ремонт улицы Шевченко. Дорожники обновят участок общей протяженностью 700 метров.

Ремонт дорожного покрытия
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дорожного покрытия

Работы разделили на два основных отрезка: от улицы 50 лет Октября до Ленина и от Шатковского до привокзальной площади. Прошлым летом строители уже закончили отрезок между улицами Ленина и Шатковского.

Спецтехника уложит новый асфальт, восстановит тротуары и нанесет разметку. Параллельно с дорогой приведут в порядок привокзальную площадь — одну из ключевых точек транспортного узла города.

Также в городе обновят путь к детской железной дороге "Юность". Ремонт коснется участка улицы Ленина длиной 400 метров.

Объект ремонта Протяженность / Объем
Улица Шевченко 0,7 км
Улица Ленина (к ЖД "Юность") 0,4 км
Привокзальная площадь Капитальный ремонт покрытия

Ремонт дорог в городе проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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