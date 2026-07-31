Новые правила полетов в Амурской области ограничат работу частных пилотов

В Амурской области запретят полеты малой авиации без специального разрешения. Правило вступит в силу 1 августа 2026 года, сообщает региональное управление Росавиации.
Ограничения затронут и частных пилотов, и коммерческие компании. Теперь каждый вылет потребует официального согласования.
В ведомстве объясняют этот шаг требованиями безопасности. В Приамурье уже фиксировали случаи, когда правила эксплуатации воздушных судов игнорировались. До этого полеты ограничивали временно — например, при плохой погоде, но новый приказ делает систему разрешений постоянной.
Тех, кто решит взлететь без документов, привлекут к административной ответственности.
|Параметр
|Детали решения
|Дата вступления в силу
|1 августа 2026 года
|Кого касается
|Частные и коммерческие суда малой авиации
|Последствия нарушений
|Административная ответственность
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.