Новые правила полетов в Амурской области ограничат работу частных пилотов

В Амурской области запретят полеты малой авиации без специального разрешения. Правило вступит в силу 1 августа 2026 года, сообщает региональное управление Росавиации.

Фото: commons.wikimedia.org by Bob Adams from George, South Africa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет

Ограничения затронут и частных пилотов, и коммерческие компании. Теперь каждый вылет потребует официального согласования.

В ведомстве объясняют этот шаг требованиями безопасности. В Приамурье уже фиксировали случаи, когда правила эксплуатации воздушных судов игнорировались. До этого полеты ограничивали временно — например, при плохой погоде, но новый приказ делает систему разрешений постоянной.

Тех, кто решит взлететь без документов, привлекут к административной ответственности.

Параметр Детали решения Дата вступления в силу 1 августа 2026 года Кого касается Частные и коммерческие суда малой авиации Последствия нарушений Административная ответственность