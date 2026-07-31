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Новые правила полетов в Амурской области ограничат работу частных пилотов

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области запретят полеты малой авиации без специального разрешения. Правило вступит в силу 1 августа 2026 года, сообщает региональное управление Росавиации.

Самолет
Фото: commons.wikimedia.org by Bob Adams from George, South Africa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолет

Ограничения затронут и частных пилотов, и коммерческие компании. Теперь каждый вылет потребует официального согласования.

В ведомстве объясняют этот шаг требованиями безопасности. В Приамурье уже фиксировали случаи, когда правила эксплуатации воздушных судов игнорировались. До этого полеты ограничивали временно — например, при плохой погоде, но новый приказ делает систему разрешений постоянной.

Тех, кто решит взлететь без документов, привлекут к административной ответственности.

Параметр Детали решения
Дата вступления в силу 1 августа 2026 года
Кого касается Частные и коммерческие суда малой авиации
Последствия нарушений Административная ответственность
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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