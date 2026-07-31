В Чувашии ограничили добычу лося, косули и барсука для сохранения популяций

Глава Чувашии Олег Николаев определил квоты на добычу охотничьих ресурсов в республике. Указ действует с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Документ направлен на сохранение природных популяций и рациональное использование лесных богатств региона.

Фото: Pravda.ru by Павел Смирнов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось в лесу

Число разрешенных к добыче животных определили на базе научных данных. Для расчета показателей по лосю и сибирской косуле использовали результаты зимних маршрутных учетов, которые специалисты Минприроды и охотпользователи провели с января по март 2026 года. Данные по барсуку опираются на учет за апрель — май 2025 года.

Вид животного Лимит добычи (особи) Лось 212 Сибирская косуля 148 Барсук 5

"Численность лося и косули в регионе растет, утвержденные лимиты не нарушат экологическое равновесие", — пояснил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

Установление жестких квот позволяет избежать переохоты и сохранить биоразнообразие региона. Для жителей республики это означает, что доступ к охотничьим ресурсам будет строго регламентирован объемом популяции, чтобы развитие промысла не привело к сокращению видов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов