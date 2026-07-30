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Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара

Россия » Поволжье » Оренбург

В Домбаровском районе Оренбургской области борются с ландшафтным пожаром. Силы и средства на месте увеличили: сейчас тушение обеспечивают более 50 специалистов и 21 единица техники. Основная задача расчетов — не допустить распространения огня на жилые постройки.

Лесной пожар и пожарные МЧС
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар и пожарные МЧС

В регионе готовят два пункта временного размещения (ПВР), способных принять до 200 человек. Власти информируют жителей о ситуации. Если огонь приблизится к населенным пунктам, эвакуируют 182 человека, из которых 48 — дети.

Ранее администрация Домбаровского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли из-за резкого ухудшения пожарной обстановки и масштабов лесного пожара.

Параметр Значение
Численность группировки более 50 человек
Количество техники 21 единица
План эвакуации 182 человека (в т. ч. 48 детей)
Вместимость ПВР до 200 человек

Пожары в степных и лесных зонах Поволжья часто становятся критическими из-за сильного ветра, который быстро переносит огонь с открытых пространств на жилые сектора. Введение режима ЧС позволяет властям оперативно задействовать дополнительные ресурсы и организовать вывоз людей в безопасные зоны.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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