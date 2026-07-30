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В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

Россия » Центр » Смоленск

В Смоленской области с 20 июля проверяют готовность школ и детских садов к началу учебного года. Специальные комиссии в каждом муниципалитете оценивают состояние зданий, работу инженерных сетей и соблюдение норм безопасности.

Современное здание школы или детского сада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современное здание школы или детского сада

Сейчас ремонтные работы идут в шести школах, шести детских садах и шести профессиональных колледжах. Эти объекты обновляют по национальным проектам "Молодёжь и дети", "Семья" и федеральному проекту "Профессионалитет". Также часть работ финансируется через региональные программы и народную программу "Единой России".

Помимо крупных объектов, косметическое или частичное обновление проходит в 17 школах и пяти детских садах. Здесь заменяют кровлю, ремонтируют фасады, чинят коммуникации и обновляют внутренние помещения. Это напрямую влияет на комфорт учителей и детей: в зданиях станет теплее, а классы — светлее.

Тип учреждения Количество объектов в ремонте / обновлении
Школы 23 (6 крупных + 17 частичных)
Детские сады 11 (6 крупных + 5 частичных)
Профобразовательные организации 6

Комиссии проверяют не только свежую краску на стенах. Главное внимание уделяют санитарным нормам, противопожарным системам и антитеррористической защищенности. Результатом каждой проверки становится акт готовности — документ, который дает право принимать детей в классы и группы.

Министерство образования и науки Смоленской области подведет итоги кампании до 17 августа.

"Обеспечение готовности школ к новому учебному году — одна из ключевых задач региональной системы образования", — отметили в профильном ведомстве.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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