В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

В Смоленской области с 20 июля проверяют готовность школ и детских садов к началу учебного года. Специальные комиссии в каждом муниципалитете оценивают состояние зданий, работу инженерных сетей и соблюдение норм безопасности.
Сейчас ремонтные работы идут в шести школах, шести детских садах и шести профессиональных колледжах. Эти объекты обновляют по национальным проектам "Молодёжь и дети", "Семья" и федеральному проекту "Профессионалитет". Также часть работ финансируется через региональные программы и народную программу "Единой России".
Помимо крупных объектов, косметическое или частичное обновление проходит в 17 школах и пяти детских садах. Здесь заменяют кровлю, ремонтируют фасады, чинят коммуникации и обновляют внутренние помещения. Это напрямую влияет на комфорт учителей и детей: в зданиях станет теплее, а классы — светлее.
|Тип учреждения
|Количество объектов в ремонте / обновлении
|Школы
|23 (6 крупных + 17 частичных)
|Детские сады
|11 (6 крупных + 5 частичных)
|Профобразовательные организации
|6
Комиссии проверяют не только свежую краску на стенах. Главное внимание уделяют санитарным нормам, противопожарным системам и антитеррористической защищенности. Результатом каждой проверки становится акт готовности — документ, который дает право принимать детей в классы и группы.
Министерство образования и науки Смоленской области подведет итоги кампании до 17 августа.
"Обеспечение готовности школ к новому учебному году — одна из ключевых задач региональной системы образования", — отметили в профильном ведомстве.
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