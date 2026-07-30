Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами

Чувашия заняла третье место в федеральном рейтинге российских регионов по эффективности использования информационной системы управления проектами (ИСУП) в строительстве. Высокий результат обеспечила работа Службы единого заказчика, которая координирует капитальное строительство в республике.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Монтаж стеклянного лифта в строящемся здании

По данным на 27 июля 2026 года, регион поднялся на две позиции в списке. Текущий показатель эффективности работы госзаказчиков составляет 69,45%.

Показатель Значение Место в федеральном рейтинге 3-е место Текущий процент эффективности ИСУП 69,45% Целевой показатель ("зеленая зона") 70%

Сейчас республика находится в "желтой" зоне рейтинга. Профильное ведомство планирует довести показатель до 70%, чтобы перейти в категорию лидеров — "зеленую зону".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов