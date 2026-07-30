Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами

Чувашия заняла третье место в федеральном рейтинге российских регионов по эффективности использования информационной системы управления проектами (ИСУП) в строительстве. Высокий результат обеспечила работа Службы единого заказчика, которая координирует капитальное строительство в республике.
По данным на 27 июля 2026 года, регион поднялся на две позиции в списке. Текущий показатель эффективности работы госзаказчиков составляет 69,45%.
|Показатель
|Значение
|Место в федеральном рейтинге
|3-е место
|Текущий процент эффективности ИСУП
|69,45%
|Целевой показатель ("зеленая зона")
|70%
Сейчас республика находится в "желтой" зоне рейтинга. Профильное ведомство планирует довести показатель до 70%, чтобы перейти в категорию лидеров — "зеленую зону".
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