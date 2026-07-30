Тюмень обеспечила жителей 100 тысячами литров воды через мобильные пункты

В Тюмени и населенных пунктах Тюменского округа за первые сутки работы мобильные пункты раздачи обеспечили жителей 100 тысячами литров питьевой воды. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Фото: unsplash.com by Daniele Romanello is licensed under Free to use under the Unsplash License Стакан с водой

Автоцистерны курсируют по городу и округу согласно установленному графику. Власти планируют менять расписание, опираясь на запросы горожан.

"Также сегодня было смонтировано 16 временных колонок для набора чистой водопроводной воды. Они размещены в районе улиц Дружбы и Щербакова на магистралях Велижанского водозабора", — сообщил Александр Моор.

Меры по доставке воды стали ответом на рекомендации Роспотребнадзора. Ранее ведомство предупредило жителей нескольких районов города о необходимости кипятить воду из-под крана перед употреблением.