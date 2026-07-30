Росавиация лишила компанию ИжАвиа права на коммерческие полеты

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа". С 1 августа перевозчик лишится права выполнять коммерческие рейсы и должен прекратить продажу билетов.
Причиной жесткого решения стали критические сбои в системе управления безопасностью полетов. Проверки выявили несоответствия еще три месяца назад, однако компания не успела их устранить к установленному сроку.
Ситуация затронула почти 46 тысяч пассажиров, купивших билеты до февраля 2027 года по маршрутам из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Чтобы избежать транспортного коллапса в республике, рейсы перераспределили между другими компаниями.
|Вариант решения
|Условия и детали
|Перелет рейсом партнера
|Пассажир летит по прежнему маршруту. Уведомление о новом перевозчике придет по СМС или email не позднее чем за 24 часа до вылета.
|Вынужденный возврат
|Доступен при отмене рейса или если предложенное время вылета не подходит. Деньги вернут на счет в течение 30 рабочих дней.
Основными партнерами по пересадке стали "Аэрофлот", "Сибирь", "Ред Вингс" и "Северный ветер". Техническую возможность принять пассажиров также подтвердили "Победа", "НордСтар", "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа".
Остановка полетов произошла на фоне подготовки к приватизации компании. Сейчас 100% уставного капитала "ИжАвиа" принадлежит Удмуртской Республике (252,157 акций по 600 рублей). Продажа активов должна пройти через Российский аукционный дом.
Ранее глава региона Александр Бречалов пояснял: государственное владение стало тормозом для развития. Для обновления флота и запуска международных программ требуются инвестиции в размере 30 млрд рублей, что составляет четверть всего бюджета республики. Переход в частные руки должен был решить проблему недофинансирования.
Финансовые показатели компании до блокировки выглядели стабильно. В 2025 году выручка составила 6,9 млрд рублей (рост на 9,6%), чистая прибыль достигла 1,7 млрд рублей, а стоимость чистых активов оценивается в 3,7 млрд рублей.
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