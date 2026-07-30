Росавиация лишила компанию ИжАвиа права на коммерческие полеты

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа". С 1 августа перевозчик лишится права выполнять коммерческие рейсы и должен прекратить продажу билетов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Салон самолета

Причиной жесткого решения стали критические сбои в системе управления безопасностью полетов. Проверки выявили несоответствия еще три месяца назад, однако компания не успела их устранить к установленному сроку.

Ситуация затронула почти 46 тысяч пассажиров, купивших билеты до февраля 2027 года по маршрутам из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Чтобы избежать транспортного коллапса в республике, рейсы перераспределили между другими компаниями.

Вариант решения Условия и детали Перелет рейсом партнера Пассажир летит по прежнему маршруту. Уведомление о новом перевозчике придет по СМС или email не позднее чем за 24 часа до вылета. Вынужденный возврат Доступен при отмене рейса или если предложенное время вылета не подходит. Деньги вернут на счет в течение 30 рабочих дней.

Основными партнерами по пересадке стали "Аэрофлот", "Сибирь", "Ред Вингс" и "Северный ветер". Техническую возможность принять пассажиров также подтвердили "Победа", "НордСтар", "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа".

Экономический фон и перспективы

Остановка полетов произошла на фоне подготовки к приватизации компании. Сейчас 100% уставного капитала "ИжАвиа" принадлежит Удмуртской Республике (252,157 акций по 600 рублей). Продажа активов должна пройти через Российский аукционный дом.

Ранее глава региона Александр Бречалов пояснял: государственное владение стало тормозом для развития. Для обновления флота и запуска международных программ требуются инвестиции в размере 30 млрд рублей, что составляет четверть всего бюджета республики. Переход в частные руки должен был решить проблему недофинансирования.

Финансовые показатели компании до блокировки выглядели стабильно. В 2025 году выручка составила 6,9 млрд рублей (рост на 9,6%), чистая прибыль достигла 1,7 млрд рублей, а стоимость чистых активов оценивается в 3,7 млрд рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов