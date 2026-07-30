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Рабочие профессии в Ивановской области приносят до 210 тысяч рублей

Россия » Центр » Иваново

Работодатели Ивановской области предложили более тысячи вакансий с оплатой от 70 тысяч рублей. Данные опубликованы на портале "Работа России".

Девушка за швейной машинкой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Девушка за швейной машинкой

Наибольшие суммы предлагают специалистам рабочих профессий. В частности, токари и фрезеровщики могут рассчитывать в среднем на 210 тысяч рублей в месяц. Швеям предлагают около 187 тысяч рублей. Машинисты экскаваторов и монтажники наружных трубопроводов могут зарабатывать порядка 150 тысяч рублей.

Профессия Средний доход (руб.)
Фрезеровщик / Токарь 210 000
Швея 187 000
Машинист экскаватора / Монтажник трубопроводов 150 000
Врач (разные специализации) от 100 000

Основной спрос на персонал фиксируют предприятия обрабатывающей промышленности, особенно в текстильном и швейном секторах. Также требуются педагоги и медицинские работники.

Поиск работы доступен через государственные кадровые центры или онлайн-сервис "Работа России". Для жителей региона предусмотрена возможность бесплатно сменить специальность или пройти переобучение по нацпроекту "Кадры".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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