Рабочие профессии в Ивановской области приносят до 210 тысяч рублей

Работодатели Ивановской области предложили более тысячи вакансий с оплатой от 70 тысяч рублей. Данные опубликованы на портале "Работа России".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Девушка за швейной машинкой

Наибольшие суммы предлагают специалистам рабочих профессий. В частности, токари и фрезеровщики могут рассчитывать в среднем на 210 тысяч рублей в месяц. Швеям предлагают около 187 тысяч рублей. Машинисты экскаваторов и монтажники наружных трубопроводов могут зарабатывать порядка 150 тысяч рублей.

Профессия Средний доход (руб.) Фрезеровщик / Токарь 210 000 Швея 187 000 Машинист экскаватора / Монтажник трубопроводов 150 000 Врач (разные специализации) от 100 000

Основной спрос на персонал фиксируют предприятия обрабатывающей промышленности, особенно в текстильном и швейном секторах. Также требуются педагоги и медицинские работники.

Поиск работы доступен через государственные кадровые центры или онлайн-сервис "Работа России". Для жителей региона предусмотрена возможность бесплатно сменить специальность или пройти переобучение по нацпроекту "Кадры".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов