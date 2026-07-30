Рабочие профессии в Ивановской области приносят до 210 тысяч рублей

Работодатели Ивановской области предложили более тысячи вакансий с оплатой от 70 тысяч рублей. Данные опубликованы на портале "Работа России".
Наибольшие суммы предлагают специалистам рабочих профессий. В частности, токари и фрезеровщики могут рассчитывать в среднем на 210 тысяч рублей в месяц. Швеям предлагают около 187 тысяч рублей. Машинисты экскаваторов и монтажники наружных трубопроводов могут зарабатывать порядка 150 тысяч рублей.
|Профессия
|Средний доход (руб.)
|Фрезеровщик / Токарь
|210 000
|Швея
|187 000
|Машинист экскаватора / Монтажник трубопроводов
|150 000
|Врач (разные специализации)
|от 100 000
Основной спрос на персонал фиксируют предприятия обрабатывающей промышленности, особенно в текстильном и швейном секторах. Также требуются педагоги и медицинские работники.
Поиск работы доступен через государственные кадровые центры или онлайн-сервис "Работа России". Для жителей региона предусмотрена возможность бесплатно сменить специальность или пройти переобучение по нацпроекту "Кадры".
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