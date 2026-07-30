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Предприниматели Павлова смогут получить бесплатные консультации по инвестициям

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Предприниматели Павловского округа смогут обсудить запуск и развитие своих проектов с территориальным управляющим Корпорации развития Нижегородской области Юрием Кашиным. Встреча в формате "Инвестиционного часа" пройдет 5 августа в 10:00 в администрации округа по адресу: ул. Профсоюзная, 42.

Финансовый анализ
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Финансовый анализ

Бизнесмены могут получить бесплатные консультации по любым вопросам — от подготовки бизнес-плана до ввода объекта в эксплуатацию. Ограничений по объему инвестиций нет.

"Обратиться к территориальным управляющим можно на любом этапе реализации проекта. Наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь бизнесу в решении любых вопросов", — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Инвестиционный потенциал Павлово

Корпорация развития уже сопровождает четыре крупных проекта в Павловском округе. Общий объем вложений превысил 1,1 млрд рублей. После их запуска в регионе появится 246 новых рабочих мест.

Показатель Значение (Павловский округ)
Количество сопровождаемых проектов 4
Общий объем инвестиций > 1,1 млрд рублей
Прогноз по созданию рабочих мест 246

Механизм поддержки

Корпорация развития, созданная по инициативе губернатора Глеба Никитина, берет на себя роль посредника между инвестором и государством. Организация помогает договариваться с органами власти, местным самоуправлением и естественными монополиями.

С 2022 года в регионе работают территориальные управляющие. Они закреплены за конкретными муниципалитетами, чтобы предпринимателям из удаленных от Нижнего Новгорода округов не приходилось ехать в областной центр для решения технических или юридических вопросов.

На встречах специалисты помогают подобрать земельный участок, подготовить проект планировки и межевания территории, а также собрать разрешительную документацию. В июле аналогичные консультации уже прошли в Городецком и Навашинском округах для представителей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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