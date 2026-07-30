Предприниматели Павлова смогут получить бесплатные консультации по инвестициям

Предприниматели Павловского округа смогут обсудить запуск и развитие своих проектов с территориальным управляющим Корпорации развития Нижегородской области Юрием Кашиным. Встреча в формате "Инвестиционного часа" пройдет 5 августа в 10:00 в администрации округа по адресу: ул. Профсоюзная, 42.
Бизнесмены могут получить бесплатные консультации по любым вопросам — от подготовки бизнес-плана до ввода объекта в эксплуатацию. Ограничений по объему инвестиций нет.
Корпорация развития уже сопровождает четыре крупных проекта в Павловском округе. Общий объем вложений превысил 1,1 млрд рублей. После их запуска в регионе появится 246 новых рабочих мест.
|Показатель
|Значение (Павловский округ)
|Количество сопровождаемых проектов
|4
|Общий объем инвестиций
|> 1,1 млрд рублей
|Прогноз по созданию рабочих мест
|246
Корпорация развития, созданная по инициативе губернатора Глеба Никитина, берет на себя роль посредника между инвестором и государством. Организация помогает договариваться с органами власти, местным самоуправлением и естественными монополиями.
С 2022 года в регионе работают территориальные управляющие. Они закреплены за конкретными муниципалитетами, чтобы предпринимателям из удаленных от Нижнего Новгорода округов не приходилось ехать в областной центр для решения технических или юридических вопросов.
На встречах специалисты помогают подобрать земельный участок, подготовить проект планировки и межевания территории, а также собрать разрешительную документацию. В июле аналогичные консультации уже прошли в Городецком и Навашинском округах для представителей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.