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Приставы Брянской области взыскали с должников 1,8 млрд рублей за полгода

Россия » Центр » Брянск

Судебные приставы Брянской области за первые шесть месяцев 2026 года взыскали с должников 1,8 млрд рублей. Эти средства уже перевели получателям. Всего в регионе на исполнении находилось 427 тысяч производств, из которых закрыли более 127 тысяч.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Больше всего средств направили на содержание детей: сумма взысканных алиментов составила 436 млн рублей. Это на 89 млн больше, чем за тот же период прошлого года. На исполнении по этой категории оставалось 9 063 дела.

Направление взыскания Сумма / Количество
Бюджет РФ (всего) 388 млн рублей
Налоги 34 млн рублей
Административные штрафы 64 млн рублей
Уголовные штрафы 23 млн рублей
Долги по ЖКХ (закрыто дел) 1 628 производств / 2,7 млн рублей
Задолженность по зарплате более 3 млн рублей

Чтобы вернуть деньги, приставы арестовали имущество должников в 3 715 случаях. Рыночная стоимость этих активов оценивается в 588 млн рублей.

"Всего сотрудниками взыскано и перечислено в пользу различных взыскателей 1,8 миллиарда рублей", — сообщили в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Для сравнения: за весь 2025 год в регионе взыскали 4,8 млрд рублей, хотя объем дел был выше — более 770 тысяч производств. В мае этого года также провели рейды по алиментщикам, которые принесли 13,5 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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