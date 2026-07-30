Приставы Брянской области взыскали с должников 1,8 млрд рублей за полгода

Судебные приставы Брянской области за первые шесть месяцев 2026 года взыскали с должников 1,8 млрд рублей. Эти средства уже перевели получателям. Всего в регионе на исполнении находилось 427 тысяч производств, из которых закрыли более 127 тысяч.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Больше всего средств направили на содержание детей: сумма взысканных алиментов составила 436 млн рублей. Это на 89 млн больше, чем за тот же период прошлого года. На исполнении по этой категории оставалось 9 063 дела.

Направление взыскания Сумма / Количество Бюджет РФ (всего) 388 млн рублей Налоги 34 млн рублей Административные штрафы 64 млн рублей Уголовные штрафы 23 млн рублей Долги по ЖКХ (закрыто дел) 1 628 производств / 2,7 млн рублей Задолженность по зарплате более 3 млн рублей

Чтобы вернуть деньги, приставы арестовали имущество должников в 3 715 случаях. Рыночная стоимость этих активов оценивается в 588 млн рублей.

"Всего сотрудниками взыскано и перечислено в пользу различных взыскателей 1,8 миллиарда рублей", — сообщили в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Для сравнения: за весь 2025 год в регионе взыскали 4,8 млрд рублей, хотя объем дел был выше — более 770 тысяч производств. В мае этого года также провели рейды по алиментщикам, которые принесли 13,5 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов