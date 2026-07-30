В Пскове построят фермерский рынок с зоной отдыха и молодежными площадками

В Пскове на территории бывшего Белорусского рынка построят новый фермерский рынок. Площадка объединит торговые ряды с общественным пространством для отдыха и молодежных мероприятий.
Сейчас инвесторы готовят проектную документацию. Процесс осложняется тем, что участок находится в зоне охраны объектов культурного наследия. Прежде чем начнется строительство, строителям и археологам придется провести раскопки.
"Параллельно ожидается рассмотрение этого проекта в соответствующих коллегиальных органах, которые уже утвердят его так называемый старт", — отметила гендиректор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.
Предварительная стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей. Итоговая сумма может измениться по мере уточнения сметы.
Для местных жителей эта территория давно известна своими историческими находками. В прошлые раскопки, где студентам-историкам помогали даже школьники, на глубине трех-четырех метров нашли остатки деревянных тротуаров, нижние венцы срубов старых домов, керамику и костяные изделия.
|Параметр
|Детали проекта
|Инвестиции
|от 245 млн рублей
|Назначение
|фермерский рынок, зона отдыха, молодежные площадки
|Особенности участка
|зона охраны культурного наследия, необходимость археологических работ
По задумке проектировщиков, торговые ряды с местными продуктами займут лишь часть площади. Остальное пространство отдадут под благоустройство, чтобы горожане могли проводить здесь досуг и организовывать общественные мероприятия.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.