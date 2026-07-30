В Пскове построят фермерский рынок с зоной отдыха и молодежными площадками

В Пскове на территории бывшего Белорусского рынка построят новый фермерский рынок. Площадка объединит торговые ряды с общественным пространством для отдыха и молодежных мероприятий.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рынок фруктов и овощей

Сейчас инвесторы готовят проектную документацию. Процесс осложняется тем, что участок находится в зоне охраны объектов культурного наследия. Прежде чем начнется строительство, строителям и археологам придется провести раскопки.

"Параллельно ожидается рассмотрение этого проекта в соответствующих коллегиальных органах, которые уже утвердят его так называемый старт", — отметила гендиректор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей. Итоговая сумма может измениться по мере уточнения сметы.

Для местных жителей эта территория давно известна своими историческими находками. В прошлые раскопки, где студентам-историкам помогали даже школьники, на глубине трех-четырех метров нашли остатки деревянных тротуаров, нижние венцы срубов старых домов, керамику и костяные изделия.

Параметр Детали проекта Инвестиции от 245 млн рублей Назначение фермерский рынок, зона отдыха, молодежные площадки Особенности участка зона охраны культурного наследия, необходимость археологических работ

По задумке проектировщиков, торговые ряды с местными продуктами займут лишь часть площади. Остальное пространство отдадут под благоустройство, чтобы горожане могли проводить здесь досуг и организовывать общественные мероприятия.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова