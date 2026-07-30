Массовые задержки рейсов в аэропорту Сочи достигают 13 часов

В аэропорту Сочи зафиксированы массовые задержки авиарейсов, время ожидания которых достигает 13 часов. Сбои вызваны техническими неполадками и дефицитом персонала. Пассажирам необходимо перепроверять статус вылета перед отправлением в терминал.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту с чемоданами

Масштаб сбоев и причины

Согласно данным авиакомпаний, график движения воздушных судов в настоящее время пересматривается. Точные сроки восстановления нормальной работы аэропорта не указаны, однако власти региона подтвердили наличие технических проблем, которые привели к значительным отклонениям от расписания.

Эксперт по авиационным процедурам Анна Волкова отмечает, что при пересмотре графика рейсы могут смещаться несколько раз. В такой ситуации пассажиру важно сохранять связь с перевозчиком и не полагаться на первоначальный билет.

Действия для путешественников

Для уточнения времени вылета рекомендуется использовать следующие каналы связи:

онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Сочи;

официальные приложения и сайты авиакомпаний;

информационные стенды непосредственно в терминале аэропорта.

Власти города заявили, что координируют работу специалистов для устранения неполадок и обеспечения условий пребывания людей в зоне ожидания.

Ситуация затрагивает всех пассажиров аэропорта Сочи. Перед выездом в аэропорт требуется подтвердить актуальное время вылета через перевозчика, чтобы избежать длительного ожидания в терминале.

Экспертная проверка: бортпроводница гражданской авиации бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова