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Массовые задержки рейсов в аэропорту Сочи достигают 13 часов

Россия » Юг » Краснодар

В аэропорту Сочи зафиксированы массовые задержки авиарейсов, время ожидания которых достигает 13 часов. Сбои вызваны техническими неполадками и дефицитом персонала. Пассажирам необходимо перепроверять статус вылета перед отправлением в терминал.

Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту с чемоданами
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту с чемоданами

Масштаб сбоев и причины

Согласно данным авиакомпаний, график движения воздушных судов в настоящее время пересматривается. Точные сроки восстановления нормальной работы аэропорта не указаны, однако власти региона подтвердили наличие технических проблем, которые привели к значительным отклонениям от расписания.

Эксперт по авиационным процедурам Анна Волкова отмечает, что при пересмотре графика рейсы могут смещаться несколько раз. В такой ситуации пассажиру важно сохранять связь с перевозчиком и не полагаться на первоначальный билет.

Действия для путешественников

Для уточнения времени вылета рекомендуется использовать следующие каналы связи:

  • онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Сочи;
  • официальные приложения и сайты авиакомпаний;
  • информационные стенды непосредственно в терминале аэропорта.

Власти города заявили, что координируют работу специалистов для устранения неполадок и обеспечения условий пребывания людей в зоне ожидания.

Ситуация затрагивает всех пассажиров аэропорта Сочи. Перед выездом в аэропорт требуется подтвердить актуальное время вылета через перевозчика, чтобы избежать длительного ожидания в терминале.

Экспертная проверка: бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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