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Жители Судака и окрестных сёл получили доступ к цистернам с питьевой водой

Россия » Юг » Симферополь

В Судаке и окрестных селах расставили пятикубовые цистерны с питьевой водой. Меру приняли из-за временного отключения городского водопровода в условиях режима чрезвычайной ситуации.

Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Организации подвоза воды сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев. Речь идет о точках раздачи, где жители могут наполнить свои емкости для бытовых нужд.

Территория Адреса установки емкостей
Судак ул. Октябрьская, 34; Мичурина, 3 / Ленина, 33, 35А; пер. Серный, 3; Истрашкина (между 11 и 15); Гагарина, 3,5 / Ленина, 57; Гагарина, 46, 48; Бирюзова (дворы 2 и 2А); Восточное шоссе, 3, 3А, 3Б; Коммунальная, 5
Села и поселки Дачное, Морское, Переваловка, Солнечная Долина, Новый Свет

"Прошу жителей пользоваться водой бережно и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Все необходимые меры для скорейшего восстановления штатного режима водоснабжения принимаются", — обратился к горожанам Кирилл Чебышев.

Дефицит воды затронул несколько районов полуострова. В Джанкойском районе, чтобы люди могли поливать огороды и наполнять баки для хозяйства, увеличили время подачи ресурса по графику.

Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Это решение властей позволяет быстрее решать экономические вопросы и оперативно реагировать на инфраструктурные сбои.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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