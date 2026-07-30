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Ярославская область снесет все заброшенные и аварийные здания к концу 2026 года

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославской области до конца 2026 года планируют снести все аварийные здания и заброшенные постройки, которые невозможно восстановить. В региональный реестр "погибших" объектов уже внесли около 8 тысяч строений.

Строительные работы по облицовке фасада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительные работы по облицовке фасада

Всего в регионе разобрали 2800 опасных зданий, из них почти 700 снесли с начала этого года. Сейчас каждый муниципальный округ работает по ежемесячному плану демонтажа. До конца декабря власти намерены убрать еще минимум 1200 объектов.

"Продолжаем освобождать территорию региона от фактически погибших объектов. Это заброшенные здания, старые хозяйственные постройки, частные дома, которые уже невозможно восстановить", — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что заброшенные постройки портят облик городов и сел, а главное — создают угрозу жизни людей. На данный момент лидером по очистке территорий стал Ярославский округ: этот муниципалитет единственный перевыполнил годовой план по сносу.

Порядок сноса заброшенных зданий

Процесс ликвидации объектов работает по четкому алгоритму. Сначала власти выявляют здание и уведомляют собственника, предлагая убрать его самостоятельно. После этого инспекторы проводят повторную проверку.

Если владелец проигнорировал требование, снос организует администрация. Все затраты на демонтаж в этом случае взыскивают с собственника через суд или иные законные механизмы.

Показатель Значение
Всего объектов в реестре около 8 000 шт.
Уже разобрано зданий 2 800 шт.
Снесли с начала года почти 700 шт.
План до конца года не менее 1 200 шт.

"Работы впереди еще много. Поэтому важно усилить эту работу и муниципалитетам, и собственникам", — добавил Михаил Евраев.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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