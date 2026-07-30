В Ленобласти из-за непогоды вырастет концентрация вредных веществ в воздухе

В Ленинградской области на 30 и 31 июля установили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Погода в эти дни будет препятствовать естественному рассеиванию вредных примесей, что приведет к их накоплению у поверхности земли.
О таких рисках предупредили специалисты регионального эконадзора. В периоды НМУ приземный слой атмосферы фактически перестает очищаться, и концентрация загрязняющих веществ в воздухе растет.
"Жителям просят учитывать возможное ухудшение качества воздуха", — сообщили в ведомстве.
|Параметр
|Информация
|Даты действия режима
|30 и 31 июля
|Причина
|Застой воздуха, затрудняющий рассеивание выбросов
|Основной риск
|Рост концентрации вредных веществ в приземном слое
Для промышленных предприятий режим НМУ обычно означает необходимость снизить объемы выбросов, чтобы не допустить превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей в жилых зонах.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.