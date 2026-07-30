В Ленобласти из-за непогоды вырастет концентрация вредных веществ в воздухе

В Ленинградской области на 30 и 31 июля установили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Погода в эти дни будет препятствовать естественному рассеиванию вредных примесей, что приведет к их накоплению у поверхности земли.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнённый город в смоге

О таких рисках предупредили специалисты регионального эконадзора. В периоды НМУ приземный слой атмосферы фактически перестает очищаться, и концентрация загрязняющих веществ в воздухе растет.

"Жителям просят учитывать возможное ухудшение качества воздуха", — сообщили в ведомстве.

Параметр Информация Даты действия режима 30 и 31 июля Причина Застой воздуха, затрудняющий рассеивание выбросов Основной риск Рост концентрации вредных веществ в приземном слое

Для промышленных предприятий режим НМУ обычно означает необходимость снизить объемы выбросов, чтобы не допустить превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей в жилых зонах.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов