Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик
Пока другие осторожничают, Китай строит заводы на будущее и меняет мировой авторынок
Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара
Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries
В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года
Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами
Тюмень обеспечила жителей 100 тысячами литров воды через мобильные пункты
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины

В Ленобласти из-за непогоды вырастет концентрация вредных веществ в воздухе

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В Ленинградской области на 30 и 31 июля установили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Погода в эти дни будет препятствовать естественному рассеиванию вредных примесей, что приведет к их накоплению у поверхности земли.

Загрязнённый город в смоге
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнённый город в смоге

О таких рисках предупредили специалисты регионального эконадзора. В периоды НМУ приземный слой атмосферы фактически перестает очищаться, и концентрация загрязняющих веществ в воздухе растет.

"Жителям просят учитывать возможное ухудшение качества воздуха", — сообщили в ведомстве.

Параметр Информация
Даты действия режима 30 и 31 июля
Причина Застой воздуха, затрудняющий рассеивание выбросов
Основной риск Рост концентрации вредных веществ в приземном слое

Для промышленных предприятий режим НМУ обычно означает необходимость снизить объемы выбросов, чтобы не допустить превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей в жилых зонах.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Последние материалы
Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик
Пока другие осторожничают, Китай строит заводы на будущее и меняет мировой авторынок
Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара
Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries
В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года
Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами
Тюмень обеспечила жителей 100 тысячами литров воды через мобильные пункты
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Полный привод станет главным преимуществом нового Jeland J6 на российском рынке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.