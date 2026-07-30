Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск о возврате аванса за недостроенный объект

Арбитражный суд Курской области обязал строительную компанию вернуть 68 миллионов рублей, полученных авансом за строительство бассейна для образовательного учреждения.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Общий контракт на возведение объекта оценивался в 138 миллионов рублей. По условиям договора строители должны были завершить работы до декабря 2025 года. Однако подрядчик сорвал сроки, из-за чего заказчик решил расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

К январю 2026 года компания фактически построила лишь малую часть объекта — работы выполнили на сумму 14 миллионов рублей. Большая часть аванса осталась неосвоенной, а сам бассейн, который должен был начать обслуживать учащихся, так и не открылся.

Показатель Сумма / Срок Общая стоимость контракта 138 млн рублей Сумма выданного аванса (к возврату) 68 млн рублей Фактически выполненные работы 14 млн рублей Плановый срок сдачи Декабрь 2025 года

Муниципальное учреждение пыталось вернуть средства в досудебном порядке, но компания проигнорировала требования. Суд встал на сторону заказчика и удовлетворил иск о взыскании средств.

На данный момент решение не вступило в законную силу. Подрядчик имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов