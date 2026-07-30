Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск о возврате аванса за недостроенный объект

Арбитражный суд Курской области обязал строительную компанию вернуть 68 миллионов рублей, полученных авансом за строительство бассейна для образовательного учреждения.
Общий контракт на возведение объекта оценивался в 138 миллионов рублей. По условиям договора строители должны были завершить работы до декабря 2025 года. Однако подрядчик сорвал сроки, из-за чего заказчик решил расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
К январю 2026 года компания фактически построила лишь малую часть объекта — работы выполнили на сумму 14 миллионов рублей. Большая часть аванса осталась неосвоенной, а сам бассейн, который должен был начать обслуживать учащихся, так и не открылся.
|Показатель
|Сумма / Срок
|Общая стоимость контракта
|138 млн рублей
|Сумма выданного аванса (к возврату)
|68 млн рублей
|Фактически выполненные работы
|14 млн рублей
|Плановый срок сдачи
|Декабрь 2025 года
Муниципальное учреждение пыталось вернуть средства в досудебном порядке, но компания проигнорировала требования. Суд встал на сторону заказчика и удовлетворил иск о взыскании средств.
На данный момент решение не вступило в законную силу. Подрядчик имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.