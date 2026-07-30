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Минэнерго и Минсельхоз обеспечат регулярные поставки топлива для фермеров до ноября

Россия

Правительство России ограничило экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе кабмина.

Поле с картофелем и трактор
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поле с картофелем и трактор

Сроки запрета на вывоз топлива

Временный запрет на экспорт вступит в силу 1 августа 2026 года и продлится до 31 января 2027 года. Ограничения для производителей по вывозу дизеля, судового топлива и газойлей снимут раньше — с 1 сентября.

Поставки для фермеров

Для поддержки аграриев ввели особый порядок заключения соглашений о поставках бензина и дизеля. До 1 ноября Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании должны подписать документы, которые гарантируют регулярный подвоз топлива в хозяйства.

Госзакупки и цены

До конца года приостановили действие специальных правил определения цен при государственных и муниципальных закупках моторного топлива. Теперь процедуры будут проходить по общим нормам федерального закона о госзакупках.

"Это позволит проводить такие закупки по общим правилам… не допустить срыва закупочных процедур и последующих поставок в условиях колебания биржевых котировок", — отметили в Правительстве.

В кабмине сообщили, что для стабилизации снабжения сократили сроки ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличили их мощности. Также усиливают защиту заводов и наращивают объемы поставок топлива в регионы.

Мера Срок / Условие
Запрет на экспорт топлива с 01.08.2026 по 31.01.2027
Снятие ограничений на вывоз дизеля и газойлей с 1 сентября
Соглашения о поставках фермерам до 1 ноября
Переход на общие правила госзакупок топлива до конца года
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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