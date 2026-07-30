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Спецслужбы Оренбуржья развернули три пункта временного размещения для пострадавших от огня

Россия » Поволжье » Оренбург

В Домбаровском районе Оренбургской области борются с лесным пожаром. К ликвидации огня привлекли 43 специалиста и 17 единиц техники, для мониторинга ситуации используют беспилотники.

Пожарные тушат степной пожар
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожарные тушат степной пожар

"Ситуация на моём личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырёх улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход. Уверен, лучше не рисковать и отправиться в пункты временного размещения. Их уже развёрнуто три", — сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Для локализации огня создали два боевых участка. Первый защищает поселок Домбаровский, второй сосредоточен у детского оздоровительного лагеря "Сокол". В лагере детей сейчас нет, объект пуст.

Ресурс / Объект Показатель / Статус
Личный состав 43 человека
Техника 17 единиц + БАС
Эвакуированные дома 70 домов (в ПВР)
Пункты временного размещения 3 объекта

Пострадавших и погибших нет. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Власти приняли решение о превентивном вывозе людей, чтобы исключить риск для жизни жителей при возможном распространении пламени на населенные пункты.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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