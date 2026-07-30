Спецслужбы Оренбуржья развернули три пункта временного размещения для пострадавших от огня

В Домбаровском районе Оренбургской области борются с лесным пожаром. К ликвидации огня привлекли 43 специалиста и 17 единиц техники, для мониторинга ситуации используют беспилотники.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожарные тушат степной пожар

"Ситуация на моём личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырёх улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход. Уверен, лучше не рисковать и отправиться в пункты временного размещения. Их уже развёрнуто три", — сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Для локализации огня создали два боевых участка. Первый защищает поселок Домбаровский, второй сосредоточен у детского оздоровительного лагеря "Сокол". В лагере детей сейчас нет, объект пуст.

Ресурс / Объект Показатель / Статус Личный состав 43 человека Техника 17 единиц + БАС Эвакуированные дома 70 домов (в ПВР) Пункты временного размещения 3 объекта

Пострадавших и погибших нет. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Власти приняли решение о превентивном вывозе людей, чтобы исключить риск для жизни жителей при возможном распространении пламени на населенные пункты.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова