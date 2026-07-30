Спецслужбы Оренбуржья развернули три пункта временного размещения для пострадавших от огня

В Домбаровском районе Оренбургской области борются с лесным пожаром. К ликвидации огня привлекли 43 специалиста и 17 единиц техники, для мониторинга ситуации используют беспилотники.
"Ситуация на моём личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырёх улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Продолжается подворовый обход. Уверен, лучше не рисковать и отправиться в пункты временного размещения. Их уже развёрнуто три", — сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Для локализации огня создали два боевых участка. Первый защищает поселок Домбаровский, второй сосредоточен у детского оздоровительного лагеря "Сокол". В лагере детей сейчас нет, объект пуст.
|Ресурс / Объект
|Показатель / Статус
|Личный состав
|43 человека
|Техника
|17 единиц + БАС
|Эвакуированные дома
|70 домов (в ПВР)
|Пункты временного размещения
|3 объекта
Пострадавших и погибших нет. Экстренные службы работают в усиленном режиме.
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